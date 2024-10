Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 28 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 28 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come Paolo Fox, vorrei dirti, Ariete, che sei indiscutibilmente in una fase favorevole per quel che concerne le emozioni: c’è anche l’opportunità di far pace con un parente con cui si è avuto un diverbio. Suggerisco di dedicare qualche momento a te stesso, poiché l’avvio di questa settimana potrebbe rivelarsi leggermente più impegnativo di quanto pensato.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, direi: Toro, le stelle suggeriscono un periodo fruttuoso in arrivo. Ho menzionato precedentemente delle riunioni chiave con soci o collaboratori; se sei un imprenditore, queste potrebbero portare alla risoluzione di un problema finanziario. Nell’ambito emotivo, l’universo sembra favorirti. Fai però attenzione alla tua natura sfiduciata che a volte ti pone dei limiti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è necessario che tu lasci alle spalle inquietudini e stress. Comprendo che possa essere difficile, in considerazione del fatto che la domenica sia stata una giornata blanda. Posticipa a domani ogni tentativo di approccio e cerca di non scaricare sul tuo compagno la tua tensione nervosa.

Oroscopo del Cancro

Se sei del segno del Cancro, è fondamentale cogliere il momento presente senza esitazioni sotto questo cielo astrale. Dai un’accelerata alle decisioni cruciali: matrimoni, convivenze, progetti di maternità, superamento di esami, lauree o diplomie, insomma, qualsiasi progetto tu abbia in mente. Avrai al tuo fianco un’energia cosmica potente del 20-25%. Se hai già fatto passi decisivi e significativi, potrai finalmente rilassarti e forse affrontare anche tematiche domestiche, come un eventuale trasloco.

Oroscopo del Leone

Leone, questi sono momenti cruciali per le questioni d’amore, hai infatti oltrepassato i periodi d’incertezza legati alle prime due settimane del mese. È come se avessi bisogno di avere delle garanzie dal versante sentimentale. Piccoli dubbi possono sorgere con Toro e Scorpione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, cerchiamo di evitare discussioni troppo accese. La Luna si fa sentire nel tuo segno, suggerendoti di agire con cautela nelle interazioni con Sagittario e Gemelli. Sul fronte lavorativo, potrai aspettarti delle gradevoli gratificazioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’oroscopo sottolinea un periodo propizio per aprire il tuo cuore. Se ti sei ritrovato a vivere la sfera sentimentale con eccessiva cautela per un periodo di tempo prolungato, ora è il momento di lasciare alle spalle le vecchie paure e abbracciare le nuove opportunità che si profilano all’orizzonte.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sei sotto l’influenza positiva del Sole e di Mercurio nel tuo segno, e c’è una forte aspirazione dentro di te di prendere un nuovo inizio e organizzare un qualcosa di veramente speciale per la fine della settimana. Tuttavia, tieni a freno l’impulso di chiudere i ponti con qualcuno che ti sta dando fastidio da un po’. Ricorda, la pazienza è la virtù migliore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è nel tuo futuro vincere un combattimento d’amore. Al momento, sembri in cerca di approvazione, forse per la tua carriera o per un ostacolo che stai cercando di superare. Potrebbe anche essere il risultato del tuo desiderio di innamorarti. Nell’ambito professionale, come ho sottolineato di recente, potrebbe essere necessario accontentare alcuni e forse anche cedere su certe cose. Tutto questo in funzione di qualcosa di nuovo e più gestibile che prenderà forma a partire dal 2025.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, direi: “Capricorno, sarebbe saggio non intraprendere azioni avventate sul versante economico, una dose di prudenza non guasta mai. Non dimentichiamo le problematiche affrontate nel periodo appena trascorso. In ogni caso, rilevo un aumento generale della tua resilienza. Sul fronte sentimentale, sento che potrebbe sbocciare qualcosa di fresco e interessante”.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, è il momento di rimettervi in circolazione. Rinverdite i vostri rapporti sociali e ritrovate un contatto profondo con l’ambiente naturale. Questo sarà un toccasana per il vostro spirito, che potrebbe ancora risentire delle notevoli difficoltà della settimana appena conclusa.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, durante la domenica potresti aver incontrato alcune sfide minori e sembra che ancora oggi persista una certa incertezza in ambito sentimentale. Fai attenzione a non parlare più del necessario, specialmente se la tua relazione sta attraversando un momento difficile, evitando di prendere decisioni precipitose. Tuttavia, non preoccuparti, perché domani le cose miglioreranno notevolmente.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.