Ultimamente Roberta Di Padua è meno attiva sui social in quanto ha avuto dei problemi con il suo account. Dopo essersi appoggiata per un po’ di tempo al profilo Instagram del suo fidanzato Alessandro Vicinanza, ha aperto un profilo provvisorio nel quale è tornata ad interagire con i suoi fan. Essi ne sono stati molto felici, sta di fatto che hanno inondato la donna di messaggi molto belli. In tanti sentono la sua mancanza nel parterre di Uomini e Donne, ragion per cui hanno lanciato un appello a Maria De Filippi.

I messaggi d’affetto e l’appello dei fan di Roberta Di Padua: tornerà a Uomini e Donne?

Roberta Di Padua, ormai, non fa più parte di Uomini e Donne in quanto ha trovato l’amore accanto al suo compagno Alessandro Vicinanza. Ad ogni modo, sono tanti i telespettatori che stanno avvertendo la mancanza della donna. Con i suoi interventi pungenti, il suo essere schietta e diretta, infatti, la donna è come se avesse lasciato un vuoto nello studio, almeno secondo il punto di vista dei suoi fan.

Proprio in virtù di questo, in tanti le hanno mandato dei messaggi in privato per esortarla a tornare a Uomini e Donne. Naturalmente, però, la protagonista non potrebbe farlo nelle vesti di dama del parterre, in quanto l’amore l’ha già trovato. Per tale motivo, in tanti stanno esortando Maria De Filippi ad affidarle il ruolo di opinionista accanto a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Roberta, infatti, con il suo essere senza peli sulla lingua, potrebbe realmente dimostrarsi la candidata ideale per ricoprire questo ruolo.

Momento idilliaco per Roberta e Alessandro

Ad ogni modo, la Di Padua è rimasta molto contenta e colpita da tutto l’affetto che sta ricevendo dai suoi fan. In ogni caso, bisogna vedere cosa ne penserà Maria di questa situazione. La conduttrice potrebbe realmente prendere in considerazione questa ipotesi? Staremo a vedere, per il momento la questione resta solo un desiderio dei fan.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Roberta, attualmente, è davvero felice e serena insieme al suo fidanzato Alessandro. I due stanno anche progettando di avere un figlio, sta di fatto che continuano a rimbalzare notizie inerenti una possibile gravidanza in corso per la donna. Al momento, però, nulla è stato confermato, quindi, non resta che attendere che il destino faccia il suo corso.