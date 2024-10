Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 26 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 26 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’orizzonte della mattinata è propizio, e la tua fine settimana dovrebbe esaltare l’amore, un auspicio di Venere, astro delle relazioni interpersonali che favorisce anche l’esternazione dei cuori solitari. Si prevedono, tuttavia, alcuni punti interrogativi riguardanti questioni economiche e professionali.

Oroscopo del Toro

Ciao Toro, la prima metà della giornata potrebbe essere un po’ nuvolosa, soprattutto se hai avuto delle complicazioni di venerdì. Il mio consiglio è di lasciare che le cose seguano il loro corso. Nel pomeriggio le cose miglioreranno. La domenica potrebbe essere l’occasione ideale per trascorrere del tempo con il tuo amore. Se non hai ancora trovato quella persona speciale, non perderti d’animo. Dopotutto, novembre si preannuncia come un mese molto promettente per l’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, il fine settimana potrebbe presentarsi leggermente monocorde. Se recentemente ci sono stati episodi di ansia, oppure se qualcuno ha espresso giudizi negativi su di te o sei finito in una discussione controversa, piuttosto che tentare con insistenza di rispondere, potrebbe essere più vantaggioso per te prenderti un paio di giorni per riflettere, mantenendo un profilo basso.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, siete in un periodo astrologico decisivo. Un’opportunità incredibile è in arrivo, magari inaspettata e potrebbe anche essere un risultato diretto delle vostre azioni. Aspettatevi cambiamenti positivi entro la giornata di lunedì. Potreste addirittura conquistare l’affetto di qualcuno. La posizione vantaggiosa di Mercurio promette una grande vivacità intuitiva.

Oroscopo del Leone

Leo, stamattina la luna risplende nel tuo firmamento astrale, portando con sé un’ondata di vitalità, sensualità e passionalità. Questo periodo è ideale per rafforzare i legami d’amore. Spero che tu abbia accanto a te la persona che ti completa, visto che queste giornate saranno ottimali per dedicare tutto il tuo tempo a quest’amore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’arrivo imminente della Luna nel tuo segno zodiacale è un potente segnale di vigore e prosperità. Ricordando il tuo stato d’animo del fine settimana scorso, posso affermare che hai compiuto numerosi progressi. Nonostante ciò, permangono alcune incertezze in ambito lavorativo, dove le modifiche apportate alla tua routine da giugno non hanno ancora trovato una totale definizione. Inoltre, potresti nutrire dubbi riguardo l’audacia di alcune decisioni prese.

Oroscopo della Bilancia

Un consiglio per la Bilancia: non dimentichi l’importanza dell’amore. Il prossimo weekend promette dei risvolti positivi. Nonostante dei disaccordi nel passato, non vi è alcun impedimento a intraprendere una nuova avventura sentimentale. È necessario un reappraisal riguardo alcune questioni economiche in sospeso.

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, non lasciatevi abbattere: il pianeta Mercurio vi sorride e vi porta fortuna. È vero, il sabato mattina potrebbe sembrarvi un po’ in discesa, ma non temete: già nel pomeriggio troverete nuove energie. C’è qualcuno nella vostra vita che desiderate riavvicinare, qualcuno che desiderate tenere stretto a voi. Annotatevi la vostra agenda: domenica 27 sarà il momento perfetto per chiedere scusa o, semplicemente, per trovare il coraggio di farvi nuovamente avanti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questo fine settimana si prevede piuttosto caotico. Potrebbe venirti meno la calma, specialmente se dovessi confrontarti con critiche non meritate. Se ti pare di aver dato molto ricevendo poco in cambio, insomma, dal pomeriggio in poi potresti sentirti particolarmente vulnerabile.

Oroscopo del Capricorno

Per il Capricorno, si prevede un periodo di ripresa. Sebbene la settimana possa essere iniziata su una nota amara, con episodi che ti hanno provocato irritazione e percorsi emotivi difficile, ora si intravede un raggio di luce che spero illumini anche il tuo animo. A partire dal tardo pomeriggio del sabato fino a domenica, ci si aspetta un rafforzamento dei sentimenti. Quindi, se qualcuno ha l’opportunità o il desiderio di incontrare una persona speciale, non esiti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, questo periodo risulta piuttosto turbolento. Ho l’impressione che il venerdì sia stato carico di dinamiche complesse, tuttavia prevedo una ripresa nel corso del pomeriggio. La domenica, invece, si prospetta più promettente di quanto pensato. Ci saranno favorevoli opportunità per incontri romantici.

Oroscopo dei Pesci

Segno dei Pesci, può presentarsi qualche difficoltà nel corso del weekend. Potresti trovarti in una situazione in cui è complicato rimanere in disparte. Inoltre, potrebbe esserci chi ti circonda che potrebbe non cogliere a pieno le tue intenzioni o le tue sensazioni. Questo potrebbe spingerti ad instaurare un certo clima di tensione. Tuttavia, il mio consiglio è di mantenere sempre il controllo, la calma e l’equilibrio. Non lasciarti andare alla collera e cerca di gestire la situazione nel migliore dei modi, mostrando sempre il tuo meglio, anche in circostanze ardue.

