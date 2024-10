Maica Benedicto ha fatto rientro anticipatamente al Grande Fratello Spagnolo. Nel corso della puntata di ieri del Gran Hermano, infatti, la giovane è tornata nell’abitazione ed ha fatto la conoscenza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che invece dovranno trascorrere lì ancora qualche giorno. Ebbene, in tale occasione, Maica ha mostrato molto chiaramente la sua posizione in merito a quanto accaduto tra Shaila, Lorenzo e Javier Martinez.

Maica Benedicto mente a Shaila Gatta su Javier Martinez

Durante la puntata andata in onda ieri del Gran Hermano, Maica Benedicto ha appreso le ultime dinamiche che si sono verificate all’interno della casa. La giovane è stata messa al corrente anche del fatto che Shaila e Lorenzo pare siano andati a letto insieme. Questa notizia, ovviamente, ha lasciato spiazzata la ragazza, ma non è tutto.

Successivamente, poi, Maica è stata chiamata in confessionale per scoprire anche altri gossipo che si sono verificati in questo periodo di assenza. Una volta uscita, poi, ha avuto un confronto con la Gatta. Quest’ultima è apparsa piuttosto curiosa di sapere che cosa, invece, fosse successo in Italia durante la permanenza sua e di Lorenzo in territorio spagnolo. Ebbene, in tale occasione, Maica ha dimostrato palesemente di voler tutelare Javier Martinez. Shaila, infatti, ha chiesto alla coinquilina di rivelarle se Martinez avesse parlato di lei e cosa le avesse raccontato. Ebbene, la risposta della giovane è stata lapidaria, in quanto ha risposto con un secco “No”.

Il pubblico del GF in estasi per il comportamento di Maica

Maica Benedicto ha mentito a Shaila Gatta facendole credere che Javier Martinez non abbia minimamente parlato di lei durante i suoi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello. In verità, però, le cose non stanno in questo modo. Javier, infatti, si è aperto con la spagnola rivelando i dettagli di quanto accaduto, ma la giovane ha ritenuto opportuno omettere questo particolare non dando soddisfazione alla ballerina.

Il comportamento di Maica è stato avallato dai telespettatori che, infatti, si sono complimentati con lei mediante i social. In tanti, infatti, hanno apprezzato il tatto e la delicatezza mostrati dalla spagnola che, invece di dare adito a pettegolezzi, ha preferito stroncare sul nascere il dibattito. Ora non resta che attendere il ritorno in Italia di Shaila e Lorenzo previsto per la prossima puntata del GF per vedere cosa succederà.