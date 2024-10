Ieri tra Iago Garcia ed Helena Prestes c’è stata una discussione particolarmente accesa nella casa del Grande Fratello. I due si sono scontrati in quanto il primo ha difeso a spada tratta Javier Martinez, mentre la modella si è schierata dalla parte di Shaila Gatta. Lo scontro, però, si è spostato rapidamente sul personale, spingendo i due a discutere animatamente. Quest’oggi, però, a mente un po’ più fredda, i due hanno avuto un nuovo confronto inaspettato. Cosa è successo.

Il nuovo confronto tra Iago ed Helena al GF

Che tra Iago Garcia ed Helena Perestes non ci sia molta simpatia reciproca è una cosa alquanto nota. Ad ogni modo, i due protagonisti hanno avuto un confronto inaspettato oggi. Approfittando di un momento di solitudine, i due si sono appartati ed hanno iniziato a parlare di quanto accaduto ieri. Entrambi sono apparsi molto più calmi e propensi a risolvere le cose trovando un punto di incontro.

Iago ci ha tenuto a precisare di essersi intromesso sulla faccenda che riguarda Javier e Shaila in quanto reputa la cosa molto importante, pertanto, ha sentito il bisogno di tutelare Martinez. La Prestes, dal canto suo, ha dichiarato di aver reputato solamente inopportuno il modo in cui Iago stesse parlando della sua mica, per questo ha replicato. La situazione poi è degenerata a causa di alcuni attriti pregressi tra di loro che, tuttavia, sono stati sviscerati e affrontati.

Garcia e la Prestes si vengono in contro: l’abbraccio inaspettato e la promessa

L’attore ha giustificato i suoi comportamenti nei riguardi di Helena dicendo di essere molto istintivo, cosa che spesso lo spinge a commettere degli errori. Ad ogni modo, malgrado questo, il ragazzo ha ammesso di essere una persona molto pacata e rispettosa, pertanto, invece che gridare e sbraitare, preferisce manifestare il sui pensiero, seppur duro e pungente, con calma.

Questo aspetto, però, lo fa passare per austero e poco empatico, cose di cui l’ha accusato Helena. Quest’ultima, infatti, ha invitato il coinquilino a cercare di smollarsi un po’ mostrando più empatia. Inoltre, lo ha anche invitato ad essere più solare a sorridere di più. Iago ha ascoltato i consigli della ragazza ed ha ammesso di avere interesse ad approfondire la sua conoscenza, in quanto la trova una persona intelligente, forte, ma al contempo anche fragile, pertanto, vorrebbe conoscere anche questo lato di lei. I due, dunque, hanno concluso il confronto con un abbraccio, cosa che sembra alquanto impensabile considerando quello che è accaduto ieri tra di loro.