Secondo quanto riportato nelle ultime settimane, sembrerebbe conclusa la presunta relazione tra Silvio Campara, CEO di Golden Goose, e l’influencer Chiara Ferragni. La notizia, inizialmente svelata dal giornalista Gabriele Parpiglia, trova oggi conferme più solide, con immagini che ritraggono il manager insieme alla compagna Giulia Luchi e ai loro due figli. Mentre il gossip non si arresta, emergono ulteriori voci su una possibile gravidanza di Ferragni.

La fine della frequentazione tra Silvio Campara e Chiara Ferragni

Il settimanale Chi ha recentemente immortalato Silvio Campara e la sua compagna Giulia Luchi mentre tornavano a casa insieme ai loro figli. Le immagini dissipano ogni dubbio sulla fine della presunta frequentazione tra il manager e Chiara Ferragni, alimentata quest’estate da vari rumor. In passato, diverse foto avevano ritratto Ferragni e Campara insieme, anche se non in atteggiamenti intimi, alimentando le voci su una possibile relazione nascosta tra i due. Tuttavia, le ultime paparazzate sembrano confermare che Campara abbia scelto di rimanere con la madre dei suoi figli.

Chiara Ferragni è incinta?

Parallelamente, Diva e Donna ha diffuso una nuova indiscrezione che riguarda Chiara Ferragni: secondo il settimanale, l’influencer potrebbe essere in dolce attesa. Le speculazioni sono nate dopo che la Ferragni è stata fotografata all’uscita di una nota clinica ostetrica di Milano, accompagnata dalla madre Marina Di Guardo. La rivista ha commentato le foto, menzionando un presunto “pancino sospetto”, che ha subito scatenato le voci di una possibile gravidanza. Tuttavia, osservando l’immagine con attenzione, si potrebbe anche trattare di un semplice effetto ottico o un gonfiore temporaneo, piuttosto che una reale gravidanza.

Cosa ci aspetta nel futuro?

Per ora, nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito le voci. Da parte di Chiara Ferragni e del suo entourage non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo a una possibile dolce attesa, mentre la relazione con Fedez sembra proseguire senza intoppi. Rimane quindi il dubbio su quanto ci sia di vero nelle speculazioni dei settimanali di gossip.