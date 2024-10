Il momento più atteso è finalmente arrivato: giovedì 24 ottobre 2024 su Sky e in streaming su NOW, iniziano i Live Show di X Factor 2024. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, un percorso ricco di emozioni e scelte difficili, 12 artisti approdano all’X Factor Arena per coltivare il sogno di esibirsi nella prima storica finale “in esterna” del format, che si terrà il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.

I giudici e le squadre in gara

I quattro giudici di X Factor 2024 sono pronti a guidare i propri artisti verso la vittoria, in un percorso che promette spettacolo e sorprese. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi si sfidano con squadre composte da tre artisti ciascuna, ognuno con uno stile e un’anima musicale ben definita.

Achille Lauro schiera i Les Votives , una giovane band rock milanese, Lorenzo Salvetti , un cantautore indie pop di 17 anni, e I PATAGARRI , un quartetto swing milanese.

schiera i , una giovane band rock milanese, , un cantautore indie pop di 17 anni, e , un quartetto swing milanese. Jake La Furia si presenta con Francamente , artista che mescola cantautorato ed elettronica, i The Foolz , quintetto rock, e EL MA , una giovane cantante di origine bulgara.

si presenta con , artista che mescola cantautorato ed elettronica, i , quintetto rock, e , una giovane cantante di origine bulgara. Manuel Agnelli ha scelto Danielle , cantautore e polistrumentista, i PUNKCAKE , band punk toscana, e Mimì , 17enne con un repertorio che spazia dal soul all’hip hop.

ha scelto , cantautore e polistrumentista, i , band punk toscana, e , 17enne con un repertorio che spazia dal soul all’hip hop. Paola Iezzi schiera Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese, LOWRAH, performer urban, e i Dimensione Brama, una band performativa romana.

Un percorso ricco di colpi di scena

Dopo aver superato Audizioni, Bootcamp e Home Visit, gli artisti si preparano a portare sul palco cover di grandi successi italiani e internazionali, con l’obiettivo di conquistare il pubblico e la giuria. Nei prossimi Live Show, il pubblico vedrà le amatissime manche a tema, la manche orchestrale e la “giostra”, un segmento ad alta intensità dove le esibizioni si susseguono senza pause. Uno dei momenti più attesi sarà la presentazione dei brani inediti, che mostreranno il vero potenziale degli artisti.

La direzione artistica e le esibizioni ospiti

Anche per questa edizione, la direzione creativa è affidata al team Modulo Project, capitanato da Laccio e Shake, che per il quarto anno consecutivo curano la scenografia e la coreografia dello show. Confermati anche Antonio Filippelli alla direzione musicale e Luigi Antonini alla regia.

Il primo Live Show ospiterà una performance esclusiva di Ghali, artista iconico della scena musicale italiana, che porterà sul palco il suo mix di sonorità multiculturali. Ghali ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Niente Panico” e si esibirà a pochi giorni dai suoi concerti sold-out all’Unipol Forum di Milano.

Finale in Piazza del Plebiscito a Napoli

La finale di X Factor 2024 sarà un evento storico per il programma: per la prima volta si terrà all’aperto, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Un evento gratuito, co-organizzato con il Comune di Napoli, che promette di essere un vero e proprio spettacolo musicale, con sorprese e ospiti di eccezione. Le prenotazioni per assistere dal vivo saranno disponibili su Ticketone a partire dal 30 ottobre.