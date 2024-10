La noia non è sicuramente di casa nella diciottesima edizione del Grande Fratello. Un continuo movimento regna tra le mura più spiate d’Italia, anche a seguito di quanto accaduto nel corso della nona puntata. I concorrenti si sono trovati a fronteggiare diversi colpi di scena inaspettati, tra cui un nuovo ingresso.

L’arrivo della concorrente spagnola ha scombussolato ben presto gli animi nella casa, scatenando inevitabilmente anche qualche gelosia. Una delle inquiline è apparsa particolarmente turbata dal comportamento del compagno, che ha tentato di giustificare ciò che è successo nella notte.

Tommaso si avvicina alla nuova inquilina: Mariavittoria infastidita

L’appuntamento di lunedì ha stravolto nuovamente le dinamiche della casa. Il GF ha sorpreso gli inquilini con un gemellaggio Italia-Spagna. Inconsapevoli di cosa realmente stia succedendo, hanno visto uscire Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta per mano del televoto, accogliendo invece in casa una delle concorrenti del Gran Hermano, Maica.

Con la sua bellezza fuori dal comune e la sua innegabile solarità, la modella ci ha messo ben poco a catturare l’attenzione, guadagnandosi la curiosità e l’interesse di alcuni dei concorrenti. In particolare, è stato Tommaso Franchi ad avvicinarsi molto alla ragazza che ama le pulizie, con la quale ha fatto del suo meglio per apparire gentile e amichevole. Un comportamento che non ha lasciato indifferente Mariavittoria, con cui l’idraulico ha un feeling speciale nonostante le promesse di non superare certi limiti.

I due si sono baciati e per un periodo hanno dormito insieme. Inevitabile dunque, che la notte trascorsa da Tommaso al fianco di Maica abbia turbato non poco la dottoressa. Mariavittoria è arrivata al punto di chiedere delle spiegazioni, alle quali Franchi ha risposto senza mezzi termini.

Cosa è successo nella notte con Maica: Tommaso spiega tutto

Mariavittoria non ha saputo nascondere un pizzico di gelosia nel vedere il suo Tommaso trascorrere del tempo con Maica nella notte. I due si sono quindi appartati in cucina per affrontare l’argomento. Il gieffino si è affrettato a scusarsi, affermando di non essersi accorto di quanto il suo atteggiamento potesse aver destabilizzato la ragazza, ma ha anche rivelato qualcosa in più.

Lui stesso la mattina aveva compreso che Mariavittoria fosse infastidita per averlo visto dormire con Maica, ma non ha esitato a tranquillizzarla. L’idraulico ha raccontato infatti, di essersi spostato con la nuova arrivata semplicemente per scambiare due chiacchiere e non infastidire chi desiderava dormire con le voci.

Tra un discorso e l’altro però, la stanchezza ha preso il sopravvento e i due si sono ritrovati così a crollare nel letto a causa del sonno. Nulla dunque sembrerebbe minacciare il rapporto tra Mariavittoria e Tommaso, almeno per il momento. Maica farà accendere nuove scintille in casa? Le premesse lasciano immaginare fuochi d’artificio.