Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 21 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 21 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il giornata inizia favorevolmente con la Luna e Venere in posizioni benefiche. Prevedo che riuscirai a lasciare il segno e far grande colpo tra le persone che ti circondano. Perciò, t’incoraggio a cogliere questa opportunità e assertivamente mostrarti al mondo.

Oroscopo del Toro

Un Toro spinge sempre senza limitazioni nel mondo lavorativo, indaghiamo sempre gli angoli di ogni progetto nel quale siamo coinvolti. Però, le stelle suggeriscono che è fondamentale gestire attentamente le risorse monetarie, particolarmente se avete dei partner amorosi. Si prevede un periodo delicato dopo un lungo tratto di complicazioni.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno dei Gemelli naviga in acque incerte per quanto riguarda l’aspetto amoroso. Coloro che hanno già sperimentato una situazione di crisi o di tradimento potrebbero non aver ancora superato totalmente tale esperienza. Anche se la decisione di riprendere il cammino è stata presa, e parole di fiducia sono state espresse, c’è ancora un certo livello di inquietudine presente. È importante lavorare per mettere da parte ogni rimpianto o rimorso.

Oroscopo del Cancro

Segni zodiacali, oggi mi concentro sul Cancro: l’immagine celeste di questo periodo rivela una potente energia potenziale! Questo ciclo astrale può far emergere occasioni vantaggiose, ma nello stesso tempo può illuminare problematiche messe da parte nel tempo andato. Quanto al vostro cuore, sta sicuramente rispondendo in maniera positiva.

Oroscopo del Leone

Leone, bisogna tenere a mente la tua intrinseca passione che porta a oscillazioni nelle relazioni con i genitori, figli, parenti e amici. Se noti un dissidio, tendi a reagire subito. L’arrivo del nuovo transito di Mercurio richiede prudenza nelle comunicazioni.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, è il momento di ignorare alcuni ostacoli minori causati da questo Venere contrario. Potresti avvertire una stanchezza intensa, specie se sei di natura sensibile, che potrebbe portarti in una fase di disordine. Ma, conoscendo la tua naturale avversione per il caos, sono sicuro che farai del tuo meglio per riportare l’ordine nella tua vita.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, la Luna è decisamente alleata. La chiave potrebbe risiedere semplicemente nella solidarietà. Recentemente ho consigliato di recuperare un po’ di fiducia in se stessi. Prenditi del tempo per te stesso, perché stai riflettendo sulle possibilità più rilevanti da esplorare. Nelle settimane a venire, sarai al centro delle attenzioni e riuscirai a stabilire un eccellente rapporto con le persone intorno a te.

Oroscopo dello Scorpione

Ebbene sì, Scorpione, posso affermare che stanno per presentarsi dei giorni decisamente intriganti. Il tuo cuore è in cerca di certezze e auspico che la fase iniziale di ottobre, con Venere ancora a dominare il tuo segno zodiacale, ti abbia portato più emozioni piacevoli che preoccupazioni. Sarai pervaso da un’ondata di ispirazione, non soltanto per questioni di cuore. Attenditi delle novità portate da Mercurio nel tuo segno zodiacale: avrai delle idee geniali che riguardano il tuo lavoro e i tuoi progetti. Inoltre, coloro che esercitano un’attività in libera professione percepiranno una condizione di ulteriore vantaggio.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario è spinto verso forti emozioni, potrebbe trovarti coinvolto in una nuova storia d’amore inaspettata. Venere suggerisce che potresti riscontrare emozioni inaspettate, quindi è utile esercitare cautela per evitare possibili tradimenti o sorprese inaspettate. Sul piano professionale, è tempo di percorrere una nuova rotta. Alcuni han già iniziato un percorso di cambio rispetto al passato.

Oroscopo del Capricorno

La posizione di Mercurio favorevole per il Capricorno contribuisce a superare gli ostacoli e recuperare eventuali ritardi causati dall’opposizione di Marte. Questo periodo astrologico potenzia anche la capacità di rigenerazione emotiva.

Oroscopo dell’Acquario

Si deve ammettere che l’Acquario ha affrontato un fine settimana di duro lavoro, però da questa giornata si avvertirà una maggiore dolcezza e tranquillità. Tuttavia, si richiede prudenza nelle questioni finanziarie, non tutto somma correttamente e qualcuno potrebbe dover chiedere un ripensamento dei calcoli.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sembra che domenica siate stati assaliti da perplessità. È importante ricordare in questi momenti che una visione pessimista potrebbe portarvi a essere troppo critici o addirittura intolleranti nel campo sentimentale. Si possono avvertire benefici maggiori per coloro che stanno vivendo una storia d’amore consolidata.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.