In questi giorni, Mariavittoria Minghetti ha fatto un passo indietro nei riguardi di Tommaso Franchi. Sfogandosi con alcuni coinquilini al Grande Fratello, infatti, la ragazza ha svelato di non voler avere una storia con lui. In queste ore, però, è trapelato qualcosa di diverso. Confrontandosi con le Non è la Rai, infatti, la ragazza ha fatto delle confessioni differenti.

Mariavittoria fa una confessione su Tommaso: che fa di notte al GF

Cosa c’è davvero tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al GF? Hanno provato a fare luce sulla faccenda le Non è la Rai, le quali hanno fatto delle domande alla ragazza. Durante il dibattito è emerso che Mariavittoria sia così frenata con Tommaso, non tanto perché lui non le piaccia abbastanza, ma per altre ragioni. In primo luogo, la ragazza ritiene che tra i due ci sia troppa differenza di età. Lei ha sette anni in più e, purtroppo, li avverte.

Le Non è la Rai hanno provato a porre l’accento sulla maturità del ragazzo, ma non solo. Dal dibattito è emerso che, in realtà, anche Tommaso non stia facendo nulla per corteggiare sul serio la coinquilina, anche per questo lei è frenata nei suoi riguardi, Mariavittoria, infatti, ha svelato di aver notato dei comportamenti che non le piacciono in Franchi. Nello specifico, quest’ultimo si avvicina a lei solamente di notte, cercando un contatto, mentre di giorno la ignora totalmente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nuovi risvolti nel rapporto tra la Minghetti e Franchi

Ebbene, il modo di fare di Tommaso sta irritando parecchio Mariavittoria, ragion per cui sta capendo che, probabilmente, i due non siano fatti per poter stare insieme. Alla luce di queste nuove confessioni, però, è emersa una versione dei fatti diversa. Non sembra vero che a Mariavittoria non interessi Tommaso, come trapelato da un precedente sfogo. La sua sarebbe piuttosto una reazione ad alcune mancanze da parte del ragazzo.

Questo, dunque, lascia spazio all’ipotesi secondo la quale, se Franchi cambiasse atteggiamento, le cose tra di loro potrebbero prendere una piega differente. Non resta che attendere, dunque, per vedere se Tommaso sarà messo al corrente della situazione e come reagirà nei riguardi della coinquilina, cose che potrebbero accadere nella prossima puntata del GF.