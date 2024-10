In questi giorni c’è stato un forte avvicinamento tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, come lo dimostrano le effusioni che i due si sono scambiati ieri al Grande Fratello. Successivamente, però, la ragazza si è lasciata andare a delle confessioni con Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli che hanno lasciato un po’ spiazzati. Nello specifico, la ragazza ha posto dei paletti abbastanza importanti nel rapporto con il coinquilino.

Le confessioni di Mariavittoria Minghetti sul rapporto con Tommaso Franchi

All’interno della casa del Grande Fratello nulla è mai detto fino alla fine. In questo periodo sembrava che si stesse creando un bel legame tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima, però, in queste ore ha fatto delle rivelazioni alquanto inaspettate. Chiacchierando con alcuni compagni d’avventura, la giovane ha precisato di non essere innamorata di nessuno. Lorenzo e Giglio le hanno detto che questo fosse un termine troppo forte, ma la Minghetti ha rivelato di non provare neppure un’infatuazione per Tommaso.

Queste affermazioni hanno lasciato un po’ di sasso i due ragazzi che, infatti, le hanno chiesto per quale ragione, allora, i due si siano scambiati baci bollenti sul collo ed effusioni romantiche. Mariavittoria ha provato a tergiversare ed ha detto che, al momento, vede Tommaso solo come un amico, ma non solo. La giovane ha anche rivelato di non essere mai stata innamorata prima d’ora, quindi reputa un po’ improbabile che il tutto possa avvenire all’interno della casa del GF.

Le parole glaciali della Minghetti che spengono ogni entusiasmo

Tra le varie confessioni fatte, poi, Mariavittoria ha addirittura detto che, molto probabilmente, sarebbe stato meglio se Tommaso non ci fosse stato all’interno della casa, in modo tale da permetterle di dedicarsi di più a se stessa e ad altre dinamiche. Questo anche in virtù del fatto che, prima di entrare nella casa, la giovane si era ripromessa di non mettersi in questo genere di situazioni.

Durante la chiacchierata, poi, la Minghetti ha voluto fare un paragone con gli altri flirt nati nella casa e, a tal riguardo, ha ammesso che quanto accaduto tra lei e Tommaso non ha nulla a che vedere con la passione che è scoppiata tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, oppure con quella nata tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli. Insomma, parole decisamente glaciali che certamente non faranno piacere a Tommaso.