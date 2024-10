Un ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha avuto solo una fugace apparizione in studio durante l’edizione in corso del programma, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni piuttosto forti sulle due troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. A quanto pare, chi per un motivo, chi per un altro, entrambe le ragazze non sarebbero sincere.

Martina De Ioannon non cerca l’amore a Uomini e Donne? Dure accuse

Gianluca Benincasa, fugace ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha parlato ai microfoni del programma radiofonico “Non succederà più” ed ha mosso delle accuse piuttosto pesanti contro Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Nello specifico, in merito alla prima, Gianluca ha svelato un retroscena avvenuto dietro le quinte. Dopo l’appuntamento al buio, le troniste hanno avuto la possibilità di incontrare i corteggiatori in modo da avere una prima impressione.

Ebbene, in tale occasione, la ragazza pare sia stata molto arrogante, dicendo di non essere attratta da nessuno. In realtà, ad infastidire parecchio sono stati anche i modi adoperati dalla giovane, decisamente altezzosi e spavaldi. Gianluca, però, è convinto che, in realtà, questa sia solo una corazza, in quanto la De Ioannon sarebbe molto insicura. Alla luce di questo, anche se lei gli avesse dato l’opportunità di rimanere, lui sarebbe andato via. Benincasa, poi, ha rivelato anche che Martina non sarebbe affatto a UeD per trovare l’amore, ma solamente per visibilità.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le insinuazioni di Gianluca contro Francesca Sorrentino

Passando a Francesca Sorrentino, invece, Gianluca è stato un po’ più clemente, ma non troppo. Nello specifico, ha detto che sarebbe stata una buona tronista se non fosse stata ancora molto legata al suo ex Manuela Maura. Benincasa ha alluso anche al fatto che i due potrebbero addirittura stare ancora insieme o, comunque, essere legati da un filo ancora troppo forte.

Secondo il suo punto di vista, infatti, i due alla fine torneranno insieme. Se questo non dovesse accadere direttamente a Uomini e Donne è solamente perché, ormai, tutti si aspettano di veder scendere Manuel da quelle scale per riprendersi la sua ex, quindi, è probabile che il tutto avverrà in seguito. Questo, dunque, vorrebbe dire che la Sorrentino interromperò il suo trono non scegliendo nessuno. Sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime puntate di UeD.