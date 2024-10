In queste ore, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato c’è stato un confronto inaspettato nella casa del Grande Fratello. I due, finalmente, dopo giorni di freddezza e silenzi, hanno trovato il coraggio di affrontarsi e di dirsi, una volta per tutte, cosa sentono l’uno per l’altra.

Il confronto inaspettato tra Shaila e Lorenzo al GF e la confessione della Gatta

Lorenzo e Shaila hanno parlato in queste ore al GF e hanno detto delle frasi molto importanti. Il rapporto tra di loro si è finito di inclinare al momento delle nomination che ci sono state durante la scorsa puntata del Grande Fratello. Quest’oggi, però, Shaila ha dato delle spiegazioni al coinquilino. Il suo definirlo “codardo”, risiede nel fatto che Lorenzo non si assume le responsabilità delle sue azioni. Spesso agisce di istinto, e finisce per commettere degli errori, senza poi ammetterli.

A tal proposito, Shaila ha aggiunto di essere rimasta profondamente ferita dal comportamento che il ragazzo ha avuto ultimamente nei suoi riguardi, al punto da accusarlo di averle spezzato il cuore. La ballerina, però, ha specificato che non ci sono di mezzo sentimenti d’amore, in quanto lei rimane fedele alla sua scelta di voler frequentare Javier Martinez. Tuttavia, alla giovane farebbe piacere continuare a mantenere un rapporto di amicizia con Spolverato.

Riavvicinamento tra Spolverato e Shaila, ma ad una condizione

Dinanzi queste parole, finalmente, anche Lorenzo si è un po’ ammorbidito. Il ragazzo ha ammesso i suoi errori ed ha riconosciuto di essere stato lui il primo a scatenare questa guerra tra di loro. Per questo motivo, si è detto pentito del suo atteggiamento. Ad un certo punto, poi, il confronto ha preso una piega del tutto inaspettata. Shaila, infatti, è scoppiata in lacrime e non è riuscita a trattenersi.

Questa è la prima volta in cui Lorenzo tira fuori un lato più profondo di sé. Il concorrente, infatti, ha tirato in ballo anche il suo passato ed ha ammesso di fare molta fatica ad aprirsi. Proprio a tal proposito, Shaila ha consigliato al coinquilino di essere un po’ più aperto ma, al contempo, di non aspettarsi che gli altri siano sempre disposti a giustificare i suoi comportamenti e le sue scelte, che spesso sono state discutibili. Ad ogni modo, i due hanno concluso il confronto con un caloroso abbraccio, sintomo del fatto che entrambi hanno voglia di ricominciare da zero, ma instaurando solamente un rapporto di amicizia. Riusciranno nel loro intento?