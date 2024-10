Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 18 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 18 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete: Per i nati sotto il segno dell’Ariete, si profilano giornate propizie per raggiungere un armonioso equilibrio, e allo stesso tempo per rinvenire l’amore. Non sto asserendo che gli Arieti siano scevri di emozioni, ma ritengo che in particolare i primi giorni di Ottobre siano stati così pieni di difficoltà personali ed arricchiti di sfide lavorative e fisiche, al punto da relegare in ombra le relazioni familiari. Ora, però, ecco che cambia il vento.

Oroscopo del Toro

Toro: Sei sulla strada del recupero, Toro. Finalmente, Venere non è più in opposizione e ora è neutrale. Perciò, coloro che hanno esitato nel pronunciare le parola “ti amo” troveranno la forza di farlo. Potrebbero germogliare nuovi rapporti sostituendo quelli che non sono andati bene.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli: Gemelli, per te, l’influenza di Giove gioca un ruolo chiave, la sua presenza è fondamentale. Tuttavia, avrai bisogno di certezze e, potrebbe essere che già nel fine settimana prossimo inizierai a cercare maggiore stabilità affettiva. Stai iniziando a dubitare di qualcuno? O magari stai solo cercando di testarne la sincerità.

Oroscopo del Cancro

Cancro, la posizione favorevole di Mercurio, Marte e Saturno suggerisce che questi tempi portano una versione di te più autonoma e confidente. Risplendi di un’energia creativa che non ha paura di sfidare se stessa e di accettare nuove sfide. Forse sei più resiliente e sicuro di te rispetto al passato, e sembri aver abbracciato un senso di autenticità e individualità.

Oroscopo del Leone

Cara Leone, pare che oggi ci sia qualche piccolo contrasto in vista. Sta’ attento agli individui un po’ troppo invadenti e a situazioni che non ti appaiono del tutto trasparenti. Nessuna preoccupazione esagerata, però! Questa piccola sfida riguarda solo le prossime ore e questa giornata di venerdì. Magari potrebbe sembrarti un po’ sottotono rispetto alle tue aspettative, ma se guardo all’andamento astrale complessivo, soprattutto considerando il mese di novembre, vedo che sei decisamente tra gli astrologicamente favoriti!

Oroscopo della Vergine

Se sei del segno della Vergine, è evidente che la presenza di Venere e Giove in una posizione critica può implicare una rivalutazione di varie relazioni, inclusa quella sentimentale. È importante notare che le persone innamorate non si lasciano facilmente o si separano. Tuttavia, potrebbero sussistere dei contrasti nei prossimi giorni riguardo tematiche relative ai figli, alla casa o ai soldi.

Oroscopo della Bilancia

Per i nativi della Bilancia, le stelle giocate un ruolo significativo. Giove conferisce una potente energia mentre Venere suggerisce l’implicazione dei sentimenti. I nostri stati emotivi sono fondamentali. Alcuni nati sotto il segno della Bilancia, con Marte in posizione avversa, potrebbero necessitare di un periodo di ritiro per riflettere, per introspettire. Potrebbero apparentemente scomparire per un po’, ma solo con l’obiettivo di fare chiarezza su alcuni aspetti nebulosi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, posseggi una forza notevole, tuttavia, stai tranquillo se qualcuno mostra un atteggiamento negativo nei tuoi confronti. Prima o poi, l’universo si prenderà cura di renderle ciò che è dovuto. Non è necessario che tu spenda energie nel tentativo di farle pagare; ricordati invece che questa fase finale dell’ottobre potrebbe rivelarsi cruciale per i potenziali accordi e nuove relazioni.

Oroscopo del Sagittario

Per te, Sagittario, comprendere le proprie aspirazioni potrebbe risultare un compito arduo. Venere ha dato avvio a un ciclo di grande rilievo, di conseguenza, già a partire dalla settimana entrante ci sarà una fase di ripristino. Tuttavia, se certe relazioni dovessero mostrare segni di difficoltà, sarai tu stesso a decidere di troncarle.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, possiedi un’incredibile e vantaggiosa vitalità. Di solito, eviti di mostrare apertamente i tuoi sentimenti, dunque i tuoi amori sono spesso riservati, celati. Tuttavia, un sentimento positivo si sta preparando a venire alla luce.

Oroscopo dell’Acquario

Oggi, amici dell’Acquario, la luna non è proprio dalla nostra parte e Mercurio sembra essere un po’ irrequieto. Potreste aver avuto di recente una rivalutazione delle vostre finanze o forse qualcuno ha messo sotto esame le vostre entrate. Consiglio vivamente di fare attenzione anche ai dettagli più piccoli, perché proprio in essi potrebbero nascondersi degli errori di calcolo. Per quanto riguarda la vostra domenica, vi aspettano interessanti incontri.

Oroscopo dei Pesci

Questo fine settimana si presenta favorevole per i Pesci, che dovrebbero goderselo con tranquillità, senza cadere nel vortice dello stress o complicare i sentimenti amorosi. Infatti, la posizione contraria di Venere suggerisce che le acque delle loro relazioni affettive potrebbero non essere completamente limpide.

