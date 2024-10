La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento molto toccante che ha riguardato Sabrina e Gabriele. A seguire poi, si è parlato di Mario Verona, Andrea e Valentina e non sono mancati degli screzi. Ecco cosa è successo.

Sabrina e Gabriele scoppiano a piangere a Uomini e Donne: l’intervento di Maria

La conoscenza tra Sabrina e Gabriele sta continuando a Uomini e Donne tra alti e bassi. Lei è molto più presa di lui, mentre il cavaliere desidera sentirsi libero e necessita di tempo. Nella puntata di oggi, però, tra i due c0è stato un blocco molto toccante. Gabriele ha ammesso di aver apprezzato molto alcune parole dette dalla dama in un’esterna. Quest’ultima, infatti, gli ha detto di essere disposta ad aspettarlo in attesa che lui prenda una decisione. Anche nel caso in cui la decisione non dovesse condurlo da lei, la donna ha detto di volergli augurare il meglio perché lo merita.

Dinanzi queste parole, il cavaliere è scoppiato in lacrime e Maria De Filippi ha svelato il motivo. La conduttrice, infatti, ha detto che questo è un giorno particolare per Gabriele in quanto è rimasto vedovo, forse per questo necessita di tempo prima di donarsi ad una donna. Anche Sabrina è rimasta vedova, pertanto, i due sono scoppiati in lacrime. I presenti in studio li hanno applauditi, così la padrona di casa li ha invitati a ballare insieme.

Nasce un triangolo, nuovi arrivi e giù le maschere a Uomini e Donne

A seguire, poi, il clima è stato del tutto differente. Al centro dell’attenzione ci sono finiti Mario Verona, Andrea e Valentina. La donna è uscita ed ha baciato entrambi, cosa che ovviamente ha sollevato un po’ di polemiche. Valentina ha ammesso di essersi trovata meglio con Mario, che ha trovato decisamente più divertente e affabile. Andrea, invece, sta vivendo un periodo personale molto delicato, per cui le ha trasmesso solamente tristezza. Il ragazzo si era aperto con la dama, pertanto, non ha apprezzato le sue uscite in puntata.

Ad un certo punto, però, Maria ha preso la parola per mettere alcune cose in chiaro in merito ad Andrea. La conduttrice, infatti, ha invitato il cavaliere a giocare a carte scoperte e a svelare che, in realtà, sia interessato ad un’altra ragazza. Lui è stato un po’ vago, così Maria lo ha smascherato dicendo che fosse attratto da Martina De Ioannon. Quest’ultima, però, non ha ricambiato. Per Cristina Tenuta, poi, sono arrivati due nuovi cavalieri, che la dama ha deciso di tenere, cosa che ha lasciato stupiti gli opinionisti, dato che la donna li manda quasi tutti via.

Trono Classico: Martina “chiarisce” con Ciro, Alessio tiene solo una corteggiatrice

Passando al Trono Classico, infine, Martina De Ioannon ha voluto rivedere Ciro dopo aver discusso con lui nella scorsa puntata. I due, malgrado siano rimasti sulle loro posizioni, hanno dichiarato di voler continuare a conoscersi in quanto si attraggono. L’esterna con Mattia, invece, è andata molto bene. Alessio Pecorelli, infine, è uscito con tre ragazze, ma ha deciso di proseguire la conoscenza solamente con Jenny.