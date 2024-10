La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata. Tra gli argomenti che sono stati trattati c’è stato anche quello inerente il rapporto tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. I due si sono lasciati andare a delle confessioni davvero interessanti e anche piuttosto piccanti. Ecco cosa è emerso.

La confessione bollente di Carmen Russo al Grande Fratello

Il rapporto tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi non sembra essere affatto in discussione. Nel corso di questa settimana di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello, i due hanno avuto modo di chiarire alcune divergenze che pare abbiano avuto nell’ultimo periodo, e sono usciti più affiatati che mai, forse fin troppo.

Al momento dell’uscita di Carmen dalla casa, infatti, Alfonso Signorini ha voluto fare loro un’intervista doppia per capire quanta affinità li unisca. Ebbene, a quanto pare, ancora tantissima. Alfonso, infatti, ad un certo punto ha chiesto alla ballerina da quanto tempo non avesse rapporti con intimi con suo marito. Lei è apparsa un po’ imbarazzata. In un primo momento non voleva rispondere, ma poi ha deciso di raccontare la verità. A tal proposito, infatti, ha ammesso che i due abbiano consumato nella casa due notti fa.

Quando e come Carmen ed Enzo Paolo Turchi hanno consumato in casa

Questa confessione, ovviamente, ha lasciato tutti spiazzati. Signorini, dal canto suo, non ha potuto fare a meno di chiedere alla donna tutti i dettagli della faccenda. Ebbene, Carmen ha spiegato che aveva bisogno di dimostrare a suo marito di essere ancora perdutamente innamorata di lui, in modo da dissipare tutti i suoi dubbi.

La Russo, poi, ha raccontato che i due siano stati davvero molto bravi a non farsi scoprire. Il tutto è avvenuto di notte, sotto le coperte, all’interno della stanza che hanno condiviso per questi giorni. La versione dei fatti della donna è stata confermata anche dal marito.