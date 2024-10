Che l’armonia che regnava in principio nella casa del Grande Fratello sia ormai scomparsa, è ormai ben chiaro. A poche ore dall’ottava puntata in diretta su Canale 5, sono tante le dinamiche che tengono viva l’attenzione. Ma sono soprattutto molte anche le micce che si sono accese, tanto da far esplodere tensioni che non hanno alcuna intenzione di spegnersi.

Al centro di contrasti e antipatie, è finita ormai da qualche settimana anche Yulia Bruschi. La gieffina, nonostante piccolissimi tentativi di avvicinamento, si è dimostrata sempre molto distante da Jessica Morlacchi. Tra le due non corre buon sangue e non è chiaro se il motivo sia l’attrazione che entrambe provano per Giglio. Una frase lanciata da Yulia ha particolarmente insospettito il web. A chi è rivolta?

Faccia a faccia in arrivo: Yulia lancia parole al veleno

I gieffini come sempre sono indaffarati con i preparativi per la puntata in prima serata condotta da Alfonso Signorini. Trascorrono un lungo tempo in camera, tra trucco e parrucco corredato da chiacchiere. Ma anche al momento degli ultimi ritocchi i malumori si fanno sentire, anzi probabilmente si accentuano ancor di più.

I concorrenti immaginano che al centro dell’appuntamento su Canale 5 ci saranno varie tematiche, tra cui di certo anche le discussioni. Yulia Bruschi ha evidentemente compreso che qualche spezzone sarà dedicato proprio a lei e prevede già l’andamento della serata. Il popolo del web ha beccato un preciso momento che precede la diretta, durante il quale si è lasciata andare ad una confidenza in codice con Shaila Gatta davanti allo specchio. “Mi viene da ridere…comunque sono sempre al centro dell’attenzione”, ha detto passando poi ad un’espressione ancora più dura.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dure conseguenze in puntata: con chi ce l’ha Yulia

Talvolta i gieffini si sfogano l’uno con l’altro, rispondendo in modo criptato alle voci giunte tramite qualcuno. É proprio il caso di Yulia, che ha captato dei discorsi che la riguardano, ma non rivela apertamente il soggetto della sua frase. “A saperlo me lo venisse a dire in faccia. La faccio piangere oggi”, ha commentato parlando con Shaila.

Le parole catturate dai social dunque, lasciano presagire un confronto molto duro che con tutta probabilità avverrà proprio sotto l’occhio del pubblico di Canale 5. Sebbene non sia chiara l’identità della persona che lei è pronta ad attaccare, è facile immaginare che si possa trattare proprio di Jessica Morlacchi. Le due continuano ad essere acerrime nemiche e nulla lascia intendere che tra loro ci possa essere uno spiraglio di pace. In che modo Yulia intende inferire i suoi colpi? Non resta che assistere all’appuntamento condotto da Alfonso Signorini per scoprirlo.