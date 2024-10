La puntata di venerdì 11 ottobre di Uomini e Donne è stata piuttosto esilarante, specie per alcune uscite di Maria De Filippi nei riguardi di alcuni partecipanti. Nello specifico, Valerio è tornato per Gemma Galgani, ma la conduttrice non ha potuto fare a meno di fare dell’ironia. Successivamente, poi, si è parlato anche di Sabrina e Gabriele e, in tale occasione, la padrona di casa ha fatto un discorso molto duro nei riguardi della dama.

Maria De Filippi apre gli occhi a Gemma e prende in giro Valerio a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, ormai, lo show del momento riguarda Gemma e Valerio. Quest’ultimo è stato mandato via a seguito di una segnalazione, ma poi è tornato in studio scusandosi con Gemma. La donna, inizialmente, ha ammesso di volergli dare un’altra chance, ma poi ha cambiato idea. A contribuire a questo cambio di opinione è stata anche Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ci ha tenuto a fare presente alla torinese che Valerio fosse uscito con altre donne mentre le mandava messaggi romantici. Dinanzi questa consapevolezza, Gemma ha ammesso di non volerlo tenere in studio.

Valerio, così, dopo essersi seduto nuovamente nel parterre, si è alzato ed ha salutato tutti i presenti per poi andare via, di nuovo. Nel momento in cui si è avvicinato a Maria per salutarla, però, la donna lo ha preso in giro ed ha detto di essere convinta che si sarebbero rivisti molto presto in quanto lui sarebbe ritornato. Tutto il pubblico in studio è scoppiato a ridere ed ha applaudito la padrona di casa, in quanto questa storia è diventata davvero surreale.

Sabrina “succube” di Gabriele: interviene la conduttrice

A seguire, poi, si è parlato di Sabrina e Gabriele. Quest’ultimo è uscito anche con Ilaria, cosa che ha infastidito Sabrina. L’uomo ha ribadito di volersi sentire libero e di non sopportare alcuni comportamenti della 54enne, che spesso è opprimente. Ad un certo punto, allora, è intervenuta Maria, la quale ha fatto un discorso abbastanza duro a Sabrina in cui le ha detto che in questo modo si sta comportando in maniera ridicola rendendosi piuttosto pesante. Lei è una bella donna, ma con il suo atteggiamento si sta sminuendo da sola. Il pubblico ha applaudito. Alla fine Sabrina e Gabriele hanno ballato insieme.

Al termine di tale blocco, poi, c’è stato un momento decisamente esilarante. Valerio, infatti, ha chiesto di rientrare e, in questa circostanza, ha portato una rosa da offrire a Gemma. Nel momento in cui si è avvicinato a lei, le ha detto di esortarla a riflettere sulla sua decisione. La Galgani ha ammesso che avrebbe preferito ricevere il suo cellulare invece della rosa. I presenti in studio, ovviamente, sono scoppiati a ridere per il continuo entra e esci del cavaliere.

Martina annulla l’esterna con Ciro

L’ultimo blocco della puntata di oggi di Uomini e Donne, infine, è stato dedicato a Martina De Ioannon. La ragazza sarebbe dovuta uscire con Ciro, tuttavia, essendosi trovata molto bene con Gianmarco, ha deciso di proseguire l’uscita con lui annullando quella con il napoletano. Quest’ultimo è rimasto molto male, anche perché era venuto a Roma appositamente per uscire con la tronista, quindi ha reputato il suo atteggiamento una pesante mancanza di rispetto.

Martina in studio si è scusata per l’inconveniente, tuttavia, ha ammesso di aver agito seguendo il suo istinto. Ciro, allora, ha ribattuto dicendo che adesso dovrà assumersi le sue responsabilità. Per contro, l’esterna con Gianmarco è andata molto bene e i due sono apparsi molto complici e in sintonia. Infine, poi, la puntata si è conclusa con Valerio che è rientrato con un cioccolatino per Gemma e anche per gli opinionisti.