In queste ore, Helena Prestes ha avuto uno sfogo piuttosto importante nella casa del Grande Fratello. Mentre Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno ricevuto i loro primi aerei, la ragazza ha avuto un crollo, ripensando un po’ ad alcune cose accadute in casa. A supportarla ci sono state soprattutto Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. La modella, tra le lacrime, è giunta ad una conclusione importante.

Lo sfogo di Helena Prestes al Grande Fratello, c’entra Lorenzo

A soffrire di più in questo quadrilatero amoroso che si è venuto a creare nella casa del Grande Fratello pare sia, soprattutto, Helena Prestes. La ragazza, infatti, in queste ore ha avuto un crollo decisamente importante. La modella ha fatto un po’ il punto della situazione, ripercorrendo i comportamenti che Lorenzo ha assunto nei suoi riguardi. A tal proposito, ha ammesso che il ragazzo si sia comportato in modo ambiguo con lei. Prima l’ha illusa che potesse nascere una storia, per poi tirarsi indietro.

Vivere queste situazioni hanno spinto Helena a riaprire alcune ferite vissute in passato che, purtroppo, a ripensarci bruciano ancora. Proprio per tale ragione, la concorrente è scoppiata in lacrime. La ragazza, però, ci ha tenuto a precisare di non stare così per Lorenzo nello specifico, anche perché i due, in fin dei conti, si conoscono da pochissimo tempo e non c’è alcun sentimento che li lega. Tuttavia, Spolverato ha creduto che, in realtà. la giovane potesse stare male per lui, cosa che ha ulteriormente innervosito la modella.

I consigli delle coinquiline e la decisione di Helena

Nel corso dello sfogo con le sue coinquiline, dunque, la Prestes si è lasciata finalmente andare ed ha ammesso di avere un forte bisogno di mettere un punto con il passato e voltare pagina. Questa, però, è un’impresa piuttosto ardua che sta mettendo a dura prova la ragazza.

Jessica Morlacchi è intervenuta cercando di rassicurare la coinquilina invitandola a pensare di più a se stessa, anche se è difficile perché, in fondo, lei è un animo troppo buono e puro. Anche Amanda Lecciso ha dispensato consigli ed ha invitato Helena a provare a cambiare alcuni suoi comportamenti dall’interno, cosa che sicuramente non sarà semplice, ma deve provarci. Riuscirà, dunque, la giovane ad andare avanti e chiudere definitivamente con quel passato che tanto l’ha fatto soffrire?