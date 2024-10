Per quanto si possa cercare di puntare sulla sincerità e la spontaneità, il Grande Fratello è pur sempre un programma televisivo, pertanto, per andare avanti, necessita di dinamiche e anche di strategie utili per crearle. Ad ogni modo, quando ci si trova dinanzi la finzione più totale, non si può fare a meno di perdere fiducia nei riguardi del reality show. Questo è ciò che è accaduto in queste ore. Lorenzo Spolverato, infatti, è andato da Yulia Bruschi a consigliarle il modo migliore in cui agire per ottenere delle clip. La ragazza, però, ha deciso di non rimanere in silenzio, e gli ha fatto fare una gaffe.

Le imbeccate di Lorenzo a Yulia su come agire al GF

Che Lorenzo Spolverato stia agendo seguendo un po’ delle strategie all’interno della casa del Grande Fratello si era capito. Ad ogni modo, in queste ore il ragazzo ha deciso di coinvolgere nei suoi piani anche un’altra coinquilina, ovvero, Yulia Bruschi. Il giovane ha, infatti, consigliato alla sua coinquilina di continuare a discutere con Jessica Morlacchi e di punzecchiarla, poiché in questo modo avrebbe certamente ottenuto delle clip.

Questa, però, non è stata l’unica imbeccata da parte del ragazzo. Lorenzo, infatti, ha invitato la giovane a puntare anche sul rapporto con Luca Giglioli, in quanto si sa che le relazioni sentimentali creano sempre una certa attrattiva nel pubblico da casa. La concorrente ha ascoltato le parole del compagno d’avventura, ma poi ha deciso di smascherarlo.

La Bruschi non ci sta e smaschera Spolverato

Yulia, invece di fare tesoro dei consigli di Lorenzo, ha preferito andare da Shaila Gatta per rivelarle tutto il contenuto della conversazione avuta poco prima con il coinquilino. A tal propositi, la ragazza ha svelato che Spolverato sia un vero stratega, ragion per cui le ha consigliato come agire nella casa per ottenere visibilità, proprio come sta facendo lui.

Il comportamento assunto da Lorenzo ha indignato non poco il pubblico del Grande Fratello. In tanti, infatti, si sono riversati sui social per commentare quanto accaduto e si sono detti particolarmente delusi e rammaricati dal comportamento del giovane. Va bene fare strategia, ma almeno che si abbia la decenza di tenerle quanto più private possibile, onde evitare di far perdere totalmente di credibilità il programma.