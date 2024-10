Domani, 11 ottobre, debutterà su Sky e NOW la nuova dramedy Sky Original “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, diretta da Sydney Sibilia. La serie, composta da otto episodi, racconta le origini di una delle band più iconiche della musica italiana: gli 883, nati dall’amicizia tra Max Pezzali e Mauro Repetto, due compagni di banco di un liceo di Pavia che, grazie alla loro passione per la musica, sono riusciti a conquistare il cuore di intere generazioni.

Una serie che racconta il sogno di due “underdog”

Prodotta da Sky Studios e Groenlandia, la serie è un racconto di formazione che ripercorre la genesi di alcune delle canzoni più celebri della band, esplorando al contempo il legame che univa Max e Mauro. I due protagonisti sono interpretati da Elia Nuzzolo (nel ruolo di Max) e Matteo Oscar Giuggioli (nel ruolo di Mauro). Max è il classico nerd introverso con una passione sfrenata per il punk, mentre Mauro è un sognatore ambizioso, sempre alla ricerca di una strada per realizzare i suoi sogni.

La serie trasporta lo spettatore indietro nel tempo, quando Pavia, con i suoi cieli nebbiosi, diventa lo scenario di una storia di riscatto attraverso la musica. I due amici, spinti dalla voglia di fare musica, uniscono le forze e, quasi per caso, danno vita a quello che diventerà uno dei progetti musicali più amati degli anni ’90.

La squadra creativa dietro la serie

Alla regia e alla sceneggiatura troviamo Sydney Sibilia, già noto per film come “Smetto quando voglio” e “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”. Per Sibilia, questa rappresenta la sua prima esperienza nel mondo delle serie TV, un progetto curato con attenzione, insieme a un team di sceneggiatori composto da Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone.

Non solo Sibilia è alla guida della regia: ad affiancarlo ci sono anche Alice Filippi e Francesco Ebbasta, registi già affermati con progetti come “Sul più bello” e “Generazione 56k”, che garantiscono una narrazione fresca e dinamica, capace di catturare lo spettatore e trasmettere la leggerezza e profondità della storia degli 883.

Sinossi dei primi episodi

Nei primi due episodi, scopriamo come Max Pezzali affronta la delusione di essere stato bocciato a scuola, un evento che sembra segnare la sua estate, costringendolo a lavorare nel negozio di fiori della famiglia. Tuttavia, la sua vita prende una svolta quando Silvia, la ragazza più bella di Pavia, lo invita a uscire, e Max le promette di scrivere una canzone per lei, un gesto che segnerà l’inizio della sua carriera musicale.

Parallelamente, Mauro Repetto ha trascorso tutta l’estate lavorando per comprare la sua attrezzatura da DJ. Quando i due si incontrano, nasce un’amicizia che diventerà il motore della loro avventura musicale. Max condivide con Mauro la canzone che ha scritto, e da quel momento inizia un viaggio che li porterà lontano dalla quotidianità, verso il successo.

La serie promette di essere un omaggio non solo agli 883, ma anche a tutti coloro che hanno vissuto quell’epoca, trasportati dai testi e dalle melodie di una band che è diventata il simbolo di una generazione.