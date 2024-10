In queste ore, Armando Incarnato si è reso protagonista di uno sfogo su Instagram in cui ha tirato in ballo una situazione molto delicata che riguarda sua figlia. Il cavaliere, ultimamente, sta mostrando un lato di sé del tutto inedito, decisamente fragile e “indifeso”. Tutti i telespettatori di Uomini e Donne, infatti, avranno ben a mente il crollo avuto dal cavaliere durante una scorsa puntata del programma. Ebbene, mediante uno sfogo avuto in queste ore, Armando ha spiegato meglio cosa sta passando e perché si trova in una fase particolarmente delicata.

Nuovo sfogo di Armando Incarnato: cosa sta succedendo con sua figlia

In una precedente puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato è scoppiato in lacrime ed ha detto davanti a tutti di essere in un momento molto difficile. Purtroppo, a causa di alcune delusioni subite, non riesce a fidarsi più di nessuno, né di donne, né di amici, né di altro. In tanti, dunque, potrebbero essere indotti a credere che l’uomo abbia ricevuto delle delusioni d’amore dovute ad una donna, ma non è così. Le delusioni d’amore che ha avuto, e continua ad avere, Armando sono inerenti sua figlia.

Durante uno sfogo fatto in queste ore sui social, Incarnato ha lasciato intendere, senza entrare troppo nel merito della faccenda. di non avere più contatti con la ragazzina, che fino a qualche mese fa appariva tra le sue Stories. Ovviamente, non si conoscono i motivi di questo allontanamento, ma appare chiaro il desiderio di Armando di ricostruire il rapporto con la figlia. Purtroppo, però, al momento non ha ottenuto i risultati sperati.

Il cavaliere di Uomini e Donne lancia un appello e replica alle critiche

Nel corso del suo sfogo, Armando Incarnato ha voluto lanciare una sorta di appello alla figlia, in cui ha detto che lui non si arrenderà mai e continuerà a lottare affinché le sue parole e il suo amore arrivi al suo cuore, questo anche a costo di mettere manifesti per strada. Armando, inoltre, ha voluto anche ringraziare tutte quelle persone che gli hanno mandato messaggi di supporto e di conforto dopo il suo sfogo a Uomini e Donne di qualche giorno fa.

Ovviamente, però, dall’altro lato ci sono anche gli hater, che non mancano mai. A tal riguardo, Incarnato si è limitato semplicemente a dire che queste persone dovrebbero solamente vergognarsi per tutto l’odio e il veleno che hanno in corpo. Lui, malgrado tutto, continuerà ad andare avanti come ha sempre fatto e a lottare per le cose e le persone che ama, nel caso specifico, per sua figlia.