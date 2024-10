La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il ritorno in studio di Maura Vitali. La donna ha deciso di tornare nel programma, dopo aver interrotto la relazione con Gianluca Rocchetti, per corteggiare Mario Cusitore. A seguire, poi, ci sono state delle liti molto accese.

Maura torna a UeD, lite tra Mario e Armando

Nella puntata del 3 ottobre di Uomini e Donne è tornata Maura Vitali. I presenti in studio sono rimasti un po’ spiazzati, in quanto non si aspettavano un ritorno così repentino da parte della donna. Ad ogni modo, Mario Cusitore ha ammesso di trovarsi in difficoltà, in quanto conosce Gianluca ed ha avuto modo anche di parlarci dopo la rottura con Maura. Malgrado questo, però, Mario ha svelato di essere curioso di conoscere Maura, sta di fatto che l’ha tenuta. I due hanno ballato insieme e, successivamente, Tina Cipollari lo ha attaccato accusandolo di voler passare per forza per il buono della situazione, quando in realtà non lo è. Anche Maura è stata presa di mira e accusata di essere tornata solo per visibilità.

Ad un certo punto, poi, è intervenuto Armando Incarnato, il quale ha attaccato Mario dandogli dell’incoerente. Fino a poco tempo fa si diceva innamorato di Ida Platano, mentre adesso si sta già cimentando nella conoscenza di tante donne. I due hanno discusso pesantemente, al punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi. Quest’ultimo ha preso le difese di Cusitore attaccando Incarnato. Nello specifico, ha detto a quest’ultimo di non essere nel programma per parlare di Mario. Armando, mortificato, ha dovuto accettare le parole di Maria e si è subito zittito.

Nuova lite tra Sabrina e Gabriele, il crollo di Armando

A seguire, poi c0è stato un confronto molto acceso tra Sabrina e Gabriele. I due stanno continuando a vedersi, ma la situazione non sembra essere cambiata rispetto alla volta scorsa. Lui si è detto sempre intenzionato a conoscere anche altre donne, mentre lei si ostina a volergli dare l’esclusiva. Non riuscendo a sortire in lui l’effetto desiderato, però, Sabrina ha iniziato a frequentare Angelo. Questo, però, ha infastidito Gabriele. Alla fine, poi, la dama ha liquidato Angelo dicendo di voler continuare solo con l’altro cavaliere e in studio è scoppiato il caos.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, infine, si è conclusa con un crollo di Armando Incarnato. Il cavaliere è rimasto molto male per la sfuriata di Maria De Filippi, al punto da scoppiare in lacrime. La conduttrice si è detta dispiaciuta, ma Armando l’ha fermata dicendo che la colpa sia solo la sua. Purtroppo, a causa di alcune cose che ha vissuto nella vita, non riesce a fidarsi più di nessuno e, soprattutto, non ce la fa a rapportarsi ad alcuna donna. Mario Cusitore ha sentito l’esigenza di stringere la mano al suo “rivale”, mentre Maria ha provato a rassicurarlo. La donna gli ha detto che, almeno per una volta, ha avuto il coraggio di aprirsi e di tirare fuori quello che sente nel profondo del suo cuore.