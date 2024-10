Il clima all’interno della casa del Grande Fratello è piuttosto teso tra alcuni concorrenti. A non andare molto d’accordo sono, soprattutto, Helena Prestes e Amanda Lecciso La modella, dopo la scorsa puntata del GF, ha sbottato contro la coinquilina accusandola di essere una pettegola e una stratega. Le due hanno avuto una discussione molto accesa, al termine della quale hanno deciso di non rivolgersi più la parola. Dopo un po’ di tempo, poi, la sorella della nota showgirl ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo con Lorenzo Spolverato, dato che è stato chiamato in causa anche lui.

Il confronto tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato dopo le accuse di Helena al GF

Amanda Lecciso è stata accusata da Helena Prestes di adoperare una strategia ben precisa all’interno della casa del GF. Secondo il punto di vista della modella, infatti, la sua coinquilina sarebbe solita avvicinarsi solamente ai concorrenti che reputa forti. Proprio per tale ragione ha deciso di instaurare un legame con Lorenzo Spolverato. Queste accuse hanno fatto infervorare Amanda che, ovviamente, le ha smentite.

Successivamente, poi, la donna è andata direttamente da Lorenzo per avere un chiarimento con lui. La concorrente non vorrebbe mai che il ragazzo si facesse condizionare da questi pettegolezzi, in quanto lei non si è affatto avvicinata a lui perché lo reputa forte, quanto piuttosto perché si trova molto con lui caratterialmente e lo reputa un ragazzo molto in gamba.

Amanda è sincera o ha davvero una strategia?

Amanda Lecciso, dunque, ci ha tenuto a precisare di essere assolutamente sincera nei riguardi di Lorenzo e spera che anche lui la pensi allo stesso modo. Ebbene, Spolverato ha ascoltato con attenzione lo sfogo della sua coinquilina e, in seguito, ha sentenziato esprimendo il suo parere. Il protagonista ha ammesso di credere alle parole di Amanda, in quanto non ha mai frainteso il suo avvicinamento.

Tra i due, dunque, si è venuta a creare una bella amicizia, che hanno intenzione di curare e di mantenere nel tempo se ne avranno la possibilità. Helena, dunque, avrebbe diffuso questa voce solamente perché infastidita dall’avvicinamento tra Lorenzo e Amanda. Sarà davvero così, oppure la Lecciso nasconde qualcosa? Solamente il tempo potrà far venire tutto a galla.