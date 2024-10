Come i fan più attenti di Uomini e Donne sapranno, nel corso di una delle prime registrazioni del talk show è apparso anche Gianluca Benincasa. Il ragazzo aveva deciso di scendere per l’appuntamento al buio al Trono Classico, trovandosi davanti Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Nel corso di un’intervista, il ragazzo ha svelato cosa pensa delle due ragazze e poi ha fatto una confessione. Nello specifico, ha ammesso di aver fatto una richiesta alla redazione del programma.

L’affondo di Gianluca Benincasa contro Martina De Ioannon

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, è stato una fugace apparizione a Uomini e Donne. Il ragazzo è sceso per un appuntamento al buio, ma non è stato scelto da nessuna delle due troniste, quindi è andato via senza neppure avere modo di parlare. Nel corso di una recente intervista su Lollo Magazine, il giovane si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, specie in relazione a Martina.

Gianluca ha premesso di non essere rimasto colpito da nessuna delle due ragazze, specie perché le reputa troppo più giovani rispetto a lui. Pertanto, se anche loro avessero deciso di tenerlo, lui se ne sarebbe andato. In seguito, poi, ha attaccato Martina definendola una ragazza decisamente arrogante e poco umile. Soprattutto quando dichiarò di non essere interessata a nessun corteggiatore, si dimostrò davvero sgarbata. Inoltre, a suo avviso, la De Ioannon è una finta sicura di sé, proprio come diceva il suo ex Raul Dumitras. A tal riguardo, Benincasa ha ammesso di essere molto di più dalla parte del ragazzo che da quella della corteggiatrice.

La richiesta di Gianluca alla redazione di Uomini e Donne

Per quanto riguarda Francesca, invece, Gianluca ha svelato che, se la ragazza non fosse stata ancora così presa dal suo ex Manuel Maura, probabilmente, sarebbe stata una buona tronista. Purtroppo, però, a suo avviso sembra evidente che la giovane sia in una condizione emotiva ancora troppo delicata e non matura allo scopo di conoscere nuove persone. Martina, invece, la reputa totalmente inadatta a tale ruolo.

Gianluca, poi, ha fatto anche un’altra confessione. Nello specifico ha ammesso di essere rimasto folgorato da una dama del trono over, ovvero, Prasanna Conti. Per tutta la durata in cui è stato in studio, il ragazzo non le ha tolto gli occhi da dosso in quanto è rimasto folgorato. Avrebbe voluto invitarla anche a ballare, ma poi ha pensato che sarebbe stato poco rispettoso nei riguardi della redazione. Tuttavia, adesso ha detto di aver fatto esplicita richiesta di poter tornare nel programma al Trono Over, proprio per conoscere Prasanna. Gli verrà data questa opportunità? E, soprattutto, la donna accetterà di conoscerlo? Vedremo nelle prossime puntate di UeD.