Le anticipazioni di Uomini e Donne relative a questa settimana, che va dal 7 all’11 ottobre rivelano che ci saranno momenti molto concitati. Non mancheranno baci, confessioni bollenti, schiaffi e decisioni molto importanti per alcuni protagonisti. Ecco che cosa succederà.

Notti di passione, baci e segnalazioni nelle prossime puntate di Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno di certo i colpi di scena. Partendo dal Trono Over, Gemma Galgani uscirà con Valerio e i due si scambieranno tanti baci. Successivamente, però, emergerà una segnalazione sul cavaliere. Quest’ultimo regalerà a Gemma un completino intimo, ma poi emergerà che, mentre lo stava acquistando, era in compagnia di un’altra donna. Gli opinionisti insisteranno affinché questa persona venga chiamata, cosa che accadrà. Alla fine, però, Gemma rimarrà profondamente delusa al punto da dare uno schiaffo a Valerio e lo manderà via.

Tra Mario Cusitore e Maura Vitali, invece, non mancheranno le discussioni. Lui metterà in dubbio il reale interesse di lei, poiché in esterna la vedrà fredda. A seguire, poi, i due decideranno di smettere di vedersi in quanto comprenderanno di non essere compatibili. Mario, però, uscirà sia con Morena sia con Margherita. Con quest’ultima ci sarà una notte di passione, in quanto i due ammetteranno di aver dormito insieme. Morena, allora, interromperà la conoscenza e, a seguire, anche Margherita, la quale scoprirà che Mario diceva le stesse cose anche all’altra donna. Sabrina e Gabriele trascorreranno la notte insieme e la donna sarà sempre più presa dal cavaliere. Lui, per contro, continuerà a mostrarsi intenzionato a vivere con maggiore leggerezza questo percorso.

Sorpresa commovente e delusioni al Trono Classico di UeD

Ad un certo punto, poi, nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà un momento molto toccante che riguarderà Alessandro Rausa. Maria Teresa farà arrivare in studio un regalo per lui in occasione del suo passato compleanno, poi gli leggerà una lettera colma d’amore. Anche la redazione del programma deciderà di fare un pensiero ad Alessandro, ovvero, gli regalerà una torta e un giradischi con tutte le canzoni di Vasco Rossi.

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, saranno approfondite alcune conoscenza. Martina De Ioannon si troverà molto bene con Ciro. Ad un certo punto, però, deciderà di prolungare l’esterna con Gianmarco, annullando quella con Ciro, che ci rimarrà malissimo. Michele Longobardi darà luogo ad un colpo di scena. Dopo pochissimo tempo dall’inizio del suo percorso a UeD, il ragazzo porterà in esterna una corteggiatrice, con la quale scatterà già anche un bacio. I due ammetteranno di nutrire una passione reciproca. Di Francesca Sorrentino, invece, si è parlato nella scorsa puntata di UeD, mentre adesso non si parlerà in quanto la ragazza non sarà presente in studio, al momento non si conoscono i motivi.