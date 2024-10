Yulia Bruschi è tra le concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, ma il suo comportamento sta iniziando a fare acqua da tutte le parti. Sono state dapprima le sue stesse compagne d’avventura a mettere in dubbio la sua sincerità, mentre adesso sono sopraggiunte delle segnalazioni, anche piuttosto significative. La ragazza, infatti, sembrerebbe essere impegnata al di fuori del programma.

Cosa p emerso su Yulia Bruschi: fuori dal GF ha un fidanzato?

In queste prime settimane di messe in onda del Grande Fratello, a far parlare di sé è stata anche la concorrente Yulia Bruschi. La ragazza si è avvicinata parecchio a Luca Giglioli, generando l’ostilità di Jessica Morlacchi, anche lei interessata al ragazzo. Le due donne se ne sono dette di tutti i colori, come accaduto durante la scorsa puntata del GF. In ogni caso, c’è qualcosa sulla giovane che non torna.

Sul web stanno circolando delle indiscrezioni alquanto incresciose sul suo conto. Pare, infatti, che la protagonista abbia un fidanzato al di fuori del reality show, ma non solo. Si vocifera anche che la giovane si sia accordata con il ragazzo in questione sui comportamenti da assumere all’interno della casa per riuscire a far parlare di sé e a rimanere dentro il più a lungo possibile.

Yulia e Luca fanno parte della stessa agenzia?

Come se non bastasse, poi, a rendere la situazione ancora più incresciosa è anche il fatto che pare che la giovane faccia parte della medesima agenzia di Giglio. Tra i due, infatti, pare ci siano stati dei contatti già da prima che prendessero parte al programma. Questo, dunque, sta contribuendo a gettare ombre sul loro interesse reciproco. Alla luce di queste indiscrezioni, sembrerebbe che Yulia e Luca potrebbero essersi messi d’accordo prima del programma, in modo da dare luogo a questo finto flirt in grado solamente di generare dinamiche. Sarà davvero cos? Non resta che attendere la puntata del GF di stasera per vedere se la faccenda verrà affrontata. Fatto sta che il pubblico ha perso un bel po’ di fiducia nei concorrenti che partecipano ai reality.