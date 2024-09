Yulia Bruschi ha avuto una discussione particolarmente concitata con Jessica Morlacchi nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello. Tra le due donne non sembra esserci affatto affinità, specie per il fatto che la prima sembra essere estremamente riservata e restia ad aprirsi nei confronti dei suoi compagni d’avventura. In queste ore, alcune concorrenti hanno criticato il comportamento della ragazza ponendo l’accento su alcune questioni.

I dubbi di alcune concorrenti del GF su Yulia Bruschi

Yulia Bruschi è una ragazza parecchio introversa, caratteristica che non giova assolutamente all’interno di un programma quale il Grande Fratello. Il suo comportamento l’ha portata ad avere delle discussioni perfino con la donna più esuberante e divertente di questa edizione, ovvero, Jessica. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, alcune inquiline hanno espresso dei commenti e dei dubbi su Yulia.

La più critica è stata Helena Prestes, la quale ha rivelato alle esponenti di Non è la Rai di non nutrire fiducia nella compagna d’avventura, in quanto non la convince affatto. La protagonista non assumerebbe degli atteggiamenti consoni ad una convivenza all’interno di un gruppo. Eleonora, dal canto suo, ha provato a spezzare una lancia in favore di Yulia, rivelando che, molto probabilmente, la sua chiusura sia dovuta alla paura di esternare quello che ha dentro e di lasciarsi andare con le persone che non conosce.

La speranza di Helena Prestes

Anche Ilaria si è trovata d’accordo con il parere delle due coinquiline, tuttavia, Helena si è mostrata convinta del fatto che, se Yulia si aprisse un po’ di più, potrebbe far venire fuori una bella personalità. La Prestes, infatti, ha dichiarato di credere fermamente che la sua coinquilina nasconda qualcosa di interessante sotto la sua corazza, quindi, si augura vivamente che decida di mettersi un po’ di più in gioco.

Secondo il punto di vista della modella, inoltre, tra lei e la Bruschi potrebbe anche nascere una bella amicizia, in quanto ritiene di avere delle cose in comune con lei. Per il momento, però, Yulia si sta mostrando ancora particolarmente chiusa e introversa. Con il passare dei giorni riuscirà ad aprirsi con i suoi compagni d’avventura?