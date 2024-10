Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 8 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 8 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sembra che tu debba gestire alcune questioni finanziarie conflittuali, e questo Mercurio sfavorevole potrebbe aver causato anche alcuni dissidi. Tuttavia, la seconda metà del mese si preannuncia nettamente superiore e oltretutto questa giornata è particolarmente favorevole per risolvere tali questioni.

Oroscopo del Toro

Così, il Toro si trova a dover gestire qualche piccola pressione. Non possiamo ignorare che Venere in opposizione non ha contribuito a sostenerne le relazioni affettive. In alcune situazioni abbiamo notato pura indifferenza, in altre invece l’assenza viene giustificata. Tuttavia, è fondamentale per il Toro lavorare per trovare una sinergia, specialmente con gli ex partner. La buona notizia è che le cose inizieranno a semplificarsi oltre le 17 del pomeriggio.

Oroscopo dei Gemelli

Amici dei Gemelli, al seguito di un giorno tumultuoso come il precedente, un momento di riposo si rende indispensabile, e anche questo martedì si prospetta un tantino faticoso. In particolare, sembra essere agitato da circostanze nebulose. Ma ricorda, con Giove nel tuo segno, sei in una posizione di forza. Cerca di essere tollerante.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, oggi è il momento perfetto per affrontare e risolvere le situazioni problematiche, perché potresti notare un malinteso o un piccolo contrattempo a metà settimana. Non preoccuparti, si tratta solo di fluttuazioni emotive di breve durata. In questo momento stai definendo traguardi importanti che, sono convinto, nella tua vita saranno realizzati entro l’anno 2025.

Oroscopo del Leone

L’astro del Leone si trova davanti a discrepanze che richiedono audacia. Non possiamo dimenticare che l’avvio di questo periodo mensile è stato un po’ gravoso, con il primo fine settimana di ottobre che ha posto delle sfide anche sulla salute fisica. E’ quindi fondamentale che si faccia il possibile per rigenerare le forze.

Oroscopo della Vergine

Vergine, si avverte una dissonanza lunare simile a quella di ieri, avverti una sensazione di confusione e ansietà. Tuttavia, come ben sai, subito dopo un periodo di intenso scombussolamento, emerge la tua innata logica e razionalità. Queste doti ti permettono di rimettere ordine nella tua vita e risolvere le molteplici questioni in attesa. Resisti, perché ti assicuro che domani vedrai miglioramenti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, questa fase che stai attraversando merita di essere valorizzata appieno. I conflitti e le sfide sono una costante nella vita, ma hai tutte le possibilità di trionfare. Il tuo presente è accarezzato dalla presenza di una Luna amica, garantendoti una spruzzatina di fortuna e nuove opportunità. Solamente Marte sfavorevole richiede un po’ di cautela per quanto riguarda il tuo benessere fisico e le tue azioni.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione rappresenta un significativo firmamento. L’unica cosa non auspicabile sarebbe che timore, sfiducia e sospetto incidano negativamente su questo cielo. Il messaggio che trasmette è infatti quello di impegnarsi attivamente in amore. Venere, presenziando nel segno, stimola a compiere gesti memorabili durante una settimana nella quale questo segno si impone.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox dirò: Sagittario, possiedi energia in abbondanza, ma l’importante è saperla canalizzare nei contesti adatti e verso le persone giuste. Potrebbe esserti indispensabile fare un rapido bilancio di ciò che sta accadendo. Tuttavia, potresti sentirti un po’ fisicamente stanco.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è il momento di accogliere l’amore. Venere continua ad essere un pianeta favorevole. Alcuni di voi, che hanno vissuto un amore in segreto o che hanno risollevato una relazione in silenzio, ora si sentono pronti ad esprimere i propri sentimenti ad alta voce. Quindi, il cielo è carico di energia positiva per voi.

Oroscopo dell’Acquario

Ariete, se riscontri una mancanza di risposta emotiva, potrebbe essere dovuta a distrazioni causate da questioni esterne. Se sei in una fase di indecisione tra due storie d’amore, è necessario che tu compia una scelta. Presta attenzione, questa giornata potrebbe riservarti delle belle sorprese. Sul fronte lavorativo, si intravedono interessanti possibilità di recupero.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il clima sembra essere carico di cura da ieri. Lasciati tutto alle spalle e prosegui. Aspiro alla possibilità che tu possa, prima possibile, immergerti in una favolosa storia d’amore. Sebbene proprio in questo martedì, persistono dubbi persino nei sentimenti più effimeri.

