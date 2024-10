Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un blocco piuttosto lungo dedicato a sei esponenti del Trono Over, ovvero, Mario Cusitore, Diego Tavani, Mario Verona e tre dame, ovvero, Morena, Margherita e Maura. Durante i vari confronti, però, a catturare l’attenzione dei telespettatori è stata una sfuriata fatta da Maria De Filippi contro Diego. Secondo molti utenti del web, l’uscita della conduttrice è stata decisamente fuori luogo, specie perché sembra adoperare due pesi e due misure a seconda di chi si trova dinanzi.

L’ingiusta sfuriata di Maria De Filippi contro Diego Tavani a Uomini e Donne

Nel corso della messa in onda odierna di Uomini e Donne il pubblico ha assistito alla prima “Sfuriata Mariana” della stagione. Il bersaglio in questa circostanza è stato Diego Tavani. Il cavaliere si è rapportato a Margherita, una dama che sta conoscendo, ma con cui ha già avuto alcuni disguidi. Nel corso della loro esterna, Diego ha avuto come la sensazione di non piacerle più di tanto, cosa che lo ha spinto a mettere in dubbio il prosieguo della loro conoscenza.

Margherita è rimasta un po’ spiazzata e contrariata dalle parole di Diego, in quanto credeva che le cose fossero andate bene tra di loro. Per tale ragione, tra i due è nata una piccola discussione. Al termine, poi, ha preso la parola Maria De Filippi, la quale ha fatto una scenata contro Diego. Nello specifico, la donna ha accusato il ragazzo di non essere stato onesto. In realtà, il motivo per cui è titubante nei riguardi della dama risiede solo nel fatto che teme il confronto con Mario Cusitore, che lei sta conoscendo. Diego ha negato, così Maria non ha fatto altro che prendersi gioco di lui facendogli il verso alle sue affermazioni.

La reazione degli utenti del web e la lite tra Mario e Maura

Gli utenti del web non hanno affatto apprezzato il modo di fare della conduttrice. Maria De Filippi, infatti, è stata accusata di adoperare due pesi e due misure. Quando si tratta di Mario Cusitore è disposta ad accettare e perdonargli qualunque cosa. Nel caso di Diego, invece, è stata decisamente pungente e scontrosa senza un effettivo motivo valido.

Ad ogni modo, durante tale dibattito si è parlato anche di Mario e Maura. I due si stanno frequentando, ma lui ha avuto come la sensazione di non piacere molto a lei. I presenti in studio, però, non si sono trovati d’accordo con Mario, in quanto hanno ritenuto stupido da parte di Maura scendere per lui se non è realmente interessata. Ad ogni modo, dopo uno scontro durato un po’ di tempo, Cusitore ha deciso di dare un0altra chance alla donna e di proseguire nella conoscenza.