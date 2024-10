La mattinata è cominciata in maniera decisamente agitata per Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. I due ultimamente stanno discutendo parecchio nella casa del Grande Fratello a causa di alcune incomprensioni. All’ennesimo scontro, Lorenzo ha preso una decisione piuttosto drastica.

Scontro mattutino tra Lorenzo ed Helena al GF: cosa è successo

Qualche giorno fa, precisamente dopo la scorsa puntata del GF, Helena e Lorenzo hanno avuto un diverbio molto forte. Da quel momento in poi, qualche cosa tra di loro sembra essersi spezzata. Stamattina, infatti, i due hanno avuto un diverbio abbastanza concitato per una banale incomprensione. Tutto è nato nel momento in cui Lorenzo ha chiesto alla sua coinquilina se il giorno prima avesse parlato di lui con Luca Calvani.

Questa domanda, a detta di Lorenzo, avrebbe infastidito la giovane, la quale avrebbe interpretato in malo modo quella che, secondo il punto di vista di Spolverato, era solo una curiosità. Il giovane, così, ha sbottato contro Helena dichiarando che la modella fosse troppo suscettibile al punto da non riuscire più a comunicare con lei.

Helena prova a rimediare, ma Lorenzo prende una decisione

Helena Prestes, dal canto suo, ha provato a spiegare a Lorenzo il suo punto di vista ma, ormai, era troppo tardi. Spolverato era già partito per la tangente dichiarando di non avere più intenzione di parlare con lei. A quanto pare, tra di loro non c’è più dialogo in quanto hanno due caratteri totalmente incompatibili.

Lorenzo, allora, ha chiosato la conversazione ammettendo di non voler rivolgere più alcuna domanda alla giovane, in quanto ogni cosa sfocia in un litigio. Anche sfogandosi con alcuni coinquilini, Spolverato ha ammesso con rammarico e nervosismo di non riuscire più a relazionarsi con la modella. Sarà giunta davvero la fine per il loro rapporto che stava nascendo?