Questa sera, lunedì 7 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata di questa edizione del Grande Fratello. Come di consueto, Mediaset ha diffuso le anticipazioni di quello che avverrà nel corso della messa in onda, ed è stato annunciato un importante colpo di scena, ma non solo. Saranno affrontati temi molto importanti e toccanti, nonché discussioni particolarmente accese. Ecco cosa succederà.

Liti e confronti nella puntata del 7 ottobre del Grande Fratello

Le anticipazioni del Grande Fratello della puntata di questa sera rivelano che si parlerà di quanto accaduto in questi giorni tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. La prima ha chiuso con Javier e si è mostrata più propensa verso Lorenzo. Quest’ultimo, invece, ha lanciato segnali contraddittori alla ballerina ma, al contempo, ha discusso anche pesantemente con Helena. Stasera, dunque, ci sarà un confronto tra di loro per cercare di fare chiarezza sulla vicenda.

Al centro del dibattito, però, ci saranno anche le ostilità tra Iago Garcia e Lorenzo, non si accingono minimamente a placarsi o, quanto meno, attenuarsi. Per tale ragione, è molto probabile che anche stasera ci sarà un nuovo scontro. Per non parlare, poi, del triangolo tra Jessica Morlacchi, Yulia Bruschi e Luca Giglioli, anche loro al centro dell’attenzione.

Un colpo di scena al GF, un momento toccante e l’esito del televoto

Al di là dei litigi, però, ci saranno anche dei momenti molto toccanti. Javier Martinez, infatti, verrà chiamato a raccontare la sua vita, prestando particolare attenzione alla sua infanzia, che purtroppo non è stata sempre bella. All’età di 12 anni subì un lutto molto importante che lo fece crollare nel barato. Per fortuna, però, la passione per la pallavolo è riuscita a rincuorarlo.

Per Enzo Paolo Turchi, invece, ci sarà un importante colpo di scena. Infine, nella puntata del Grande Fratello di stasera si saprà anche l’esito del televoto. Chi tra Clayton Norcross, Iago Garcia, Yulia Bruschi e Mariavittoria Minghetti saranno i più salvati? Ricordiamo che i due che riceveranno più voti saranno immuni alle nomination e avranno un importante decisione da prendere sulle sorti dei loro concorrenti.