Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 7 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 7 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti aspetta una domenica all’insegna della tranquillità. Sappi che la settimana entrante si aprirà sotto il segno di una luna propizia, che ti supporterà in ogni tuo progetto. Tuttavia, ti suggerisco di mantenere la calma nel gestire eventuali questioni complesse, in special modo il martedì che risulta essere un giorno dissonante.

Oroscopo del Toro

Toro, si percepisce un inconveniente, un’energia divergente da ieri con la luna in opposizione. Per oggi, il mio consiglio sarebbe quello di concederti un po’ di relax. Fai una passeggiata, cerca di trovare gioia nelle piccole cose. L’amore, ricorda, è costantemente sotto lente d’ingrandimento.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, si è conclusa per molti una stagione estiva impegnativa, dunque è fondamentale evitare provocazioni inutili. Ora è il momento perfetto per accogliere nuove conoscenze fortunate.

Oroscopo del Cancro

Cancerini, vi siete sempre avvalsi del potere emotivo nel vostro percorso e in questo periodo, fortificato dal favorevole passaggio di Venere, è ancora più toccante. Questo periodo astrale è l’ideale per approfondire un legame d’amicizia o persino per prendere una decisione importante nella vostra relazione di coppia.

Oroscopo del Leone

I nati sotto il segno del Leone potrebbero avvertire una lieve diminuzione della loro energia fisica dal giorno precedente. Oppure, potrebbero provare fastidio nei confronti di qualche individuo che mostra ostilità o forse invidia per i traguardi raggiunti finora. Un consiglio per i Leoni: prestare attenzione e cura nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo della Vergine

Vergine, c’è un palpabile desiderio di affetto familiare e in alcuni casi anche di sicurezza. Non è proprio così che stai trascurando la sfera professionale, al contrario. Tuttavia, stai affrontando così tante situazioni complesse e hai così tanto stress da gestire, che in quest’epoca, un sostegno emotivo risulta fondamentale.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia è in una posizione favorevole. Lavorando sulla propria autostima e prendendo coraggio, è possibile raggiungere successi significativi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, quanta bellezza risiede in questa Luna che fa visita a Venere. Mi chiedo chi avrà l’onore del tuo abbraccio, dato che l’impulso d’amore di questi giorni è così intenso. È mia speranza ardente che tu sia in compagnia della persona adatta, poiché sarebbe davvero un dispiacere non sfruttare appieno questo fine settimana che promette di essere pieno di emozioni.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, in questo periodo le situazioni stanno subendo delle variazioni, tuttavia non proprio in linea con le vostre aspirazioni. Quindi, nonostante vi stiate impegnando, non vi trovate in una posizione di vantaggio in una competizione o una sfida. Avete operato un significativo cambiamento interiore e portato avanti un progetto lavorativo con dedizione. Tuttavia, cercate di non essere impazienti nell’attesa di risultati immediati e fate attenzione alla vostra forma fisica, potrebbe avvertire un po’ di stanchezza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non dimenticare che Marte in opposizione può creare una certa pressione nelle interazioni sia sul lavoro che in famiglia. Tuttavia, la positiva influsso della Luna oggi può essere la guida perfetta per risolvere tali questioni e planificare il tuo prossimo passo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, devi fare molta attenzione alle contese o discussioni che possono scaturire da questioni di poco conto, possono essere alimentate anche da un considerevole affaticamento che hai accumulato. Nonostante il lavoro ti porti gratificazioni, grazie all’aspetto favorevole di Giove, i legami con le persone che ti circondano necessitano di più considerazione. Evita di riporre troppa fiducia negli altri in maniera inconsapevole. Ti prego, fai attenzione.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, rafforzate i vostri legami. Siate efficaci nel promuovere interazioni positive e lasciate che l’emozione sgorghi per rinvigorire l’amore nei vostri cuori. Una parola di saggezza per i genitori – siate più presenti nella vita dei vostri figli e vi esorto anche a ricambiare. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, vi invito a concentrarvi sui dettagli. Un cambiamento potrebbe essere vantaggioso. Tuttavia, discuteremo più approfonditamente di ciò nei giorni a venire.

