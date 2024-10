Le tensioni nella casa si fanno sempre più vive nel Grande Fratello ed alla base continuano ad esserci le questioni amorose. Il famoso quadrilatero formato da Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena è al centro delle dinamiche ed offre ogni giorno nuove ed inaspettate svolte. A poco servono gli svariati tentativi del conduttore Alfonso Signorini di entrare nel vivo durante le puntate serali.

I quattro protagonisti proseguono nell’affermare la loro posizione, salvo poi dimostrare tutt’altro nel corso della settimana. Se Shaila, nella sesta serata su Canale 5, si era dichiarata interessata esclusivamente a Javier, Spolverato invece si era detto fuori dai giochi. Entrambi però, sembrano non avere ancora le idee chiare e si pongono domande su cosa stia effettivamente accadendo.

I dubbi di Lorenzo Spolverato sulle due coinquiline

Già nei giorni precedenti, Lorenzo aveva rivelato di trovare ambiguo il comportamento di Shaila. In particolare, il milanese ha dichiarato di non avere l’impressione di essere trattato come un amico da parte sua. Allo stesso tempo, anche Helena ha sollevato in lui molti dubbi. La modella brasiliana, dopo la puntata, aveva avuto un chiarimento con Spolverato, affermando la sua volontà di prendere le distanze.

Eppure anche lei, secondo il ragazzo, continua ad allontanarsi e riavvicinarsi generando in lui una grande confusione. Il gieffino ha deciso quindi di parlare nuovamente con la Prestes, cercando di comprendere qualcosa in più sul suo reale interesse. “Tu cosa vuoi Helena?”, ha chiesto come riporta il sito ufficiale del GF. Una domanda a cui lei ha risposto ribadendo la sua volontà di mettere da parte il lato sentimentale e fisico con lui. Ma qualcosa ancora, non convince il 27enne.

L’amicizia di Shaila ed Helena è solo strategia?

Nel caos che questa intricata trama alla Beautiful genera nella mente dei telespettatori e degli stessi protagonisti, si aggiunge anche un ulteriore fattore non sentimentale. Le due donne coinvolte nelle vicende, Shaila ed Helena, hanno dichiarato più volte di avere instaurato una buona amicizia. Un legame che però, a parere di Lorenzo, non sarebbe completamente sincero. Dopo la puntata il ragazzo si era confrontato con la Prestes, a cui aveva cercato di aprire gli occhi sulla ballerina.

Questa volta ha voluto approfittare del faccia a faccia con Helena per entrare ancor di più nell’argomento interrogandola su questo misterioso rapporto. “É una strategia?”, ha chiesto Spolverato senza mezzi termini. La modella si è mostrata convinta di non avere alcun motivo nascosto per avvicinarsi all’ex velina.

Lorenzo però, ha continuato a sostenere che il suo giudizio sia facilmente influenzabile, tanto da ipotizzare che sarebbe pronta a staccarsi da lui solo perché gli altri vogliono questo. I due sembrano viaggiare su due linee completamente diverse. Queste incomprensioni li porteranno ad allontanarsi per sempre?