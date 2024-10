Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 5 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 5 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Mi gratifica l’aspetto attuale del cielo per l’Ariete, in particolare considerando che il fine settimana potrebbe essere dedicate ad attività rilassanti e piacevoli. Dovresti cercare di non affaticarti troppo, anche se con Marte, capisco che potrebbe essere più facile a dirlo che a farlo.

Oroscopo del Toro

Toro, si apre la giornata con una luna in aspetto difficile. Pertanto, sarebbe opportuno posticipare tutte le questioni non urgenti. Mi auguro che ci sia un vibe positivo che possa offrirti una nuova prospettiva anche in ambito sentimentale. State alla larga dalle provocazioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’oroscopo di oggi consiglia assoluta sincerità e comunicazione diretta. Molto probabilmente c’è qualcuno lì fuori pronto a dare il proprio supporto per manifestare un’idea inedita o attuare un disegno da tempo nel cassetto. Giove, il pianeta della fortuna e dell’espansione, è favorevole, suggerendo che possa esistere un’opportunità di grande rilevanza appena dietro l’angolo.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, l’atmosfera odierna favorisce una riflessione più profonda, nonostante recenti conflitti sentimentali. Si avverte addirittura un desiderio di rivisitare decisioni precedenti. Non dobbiamo dimenticarci che Settembre è stata una fase complicata per le vostre unioni, tuttavia ora l’energia è più calma e propizia. Così, miei consigli attuali…

Oroscopo del Leone

Leone, hai vissuto periodi di frustrazione in passato, ma ora il tuo obiettivo è trionfare, desideri provare una sensazione di realizzazione personale. Tuttavia, i temi sentimentalii attualmente occupano un posto di rilievo inferiore nella tua scala di priorità. Devi concentrarti sulla risoluzione di un’impasse professionale.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, vi trovate in un momento di cambiamento che, nonostante tutto, dobbiamo cercare di gestire al meglio. Forse non tutto quello che desideravate si è realizzato, ma ricordiamo che la posizione di Giove attualmente non è a nostro favore. Ciò nonostante, il futuro ci riserva molte opportunità per recuperare quella pace e tranquillità interiore che tanto desiderate. E non dimentichiamo, l’amore deve avere un ruolo centrale nella vostra vita, non essere relegato a un angolo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, mostra un’energia intensa che può persino portarti alla vittoria di una contestazione. Attento a non cadere nella monotonia, soprattutto nelle questioni di cuore, bisogna sradicarla senza riserve.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con l’influenza positiva di Venere nel tuo segno, le settimane a seguire richiederanno grande impegno da parte tua. Ti preannuncio che questo periodo sarà di forza e presto avrai anche la bella energia del Sole che entra nel tuo spazio astrale, apportando delle interessanti novità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, notoriamente esprimi un ottimismo solare che risulta facilmente coinvolgente. Tuttavia, mi preme sottolineare di non cadere nel eccesso di tale atteggiamento. Come ho accennato in precedenza, coraggio e ambizione, seppur vitali, non sono sufficienti da soli per raggiungere i tuoi obiettivi. Essere più pratico e concreto sarà di fondamentale importanza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, si preannuncia un periodo turbolento a causa dell’opposizione di Marte: viaggiare potrebbe rivelarsi una sfida. Ti consiglio di fare un bilancio interiore giornaliero per mantenere la calma e non lasciarti travolgere dallo stress. Ricorda, non è tuo compito risolvere i problemi altrui. Evita di portare su di te un peso che non ti appartiene, questo potrebbe aumentare la tua tensione. Mantieni la tranquillità e concentra le tue energie su ciò che rientra nella tua sfera di influenza.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la tua natura indomita ti porta a nuotare spesso a ritroso. Ma in quest’istante, la mia previsione astrale ti suggerisce di non porre fine ad un rapporto affettivo o viverlo in un’atmosfera di conflitto. Mi sembra che ci sia un mare di incertezze.

Oroscopo dei Pesci

Oggi, l’astrologia è favorevole ai Pesci. Siete pieni di forza di volontà, quindi cogliete l’opportunità di questo weekend per immergervi in un’esperienza passionale o per cercare la riconciliazione. Se avete avuto tensioni con qualcuno nel passato, questo è un momento ideale per recuperare l’equilibrio psicofisico.

