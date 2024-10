Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Armando Incarnato, dopo aver pesantemente attaccato Mario Cusitore, è stato redarguito da Maria De Filippi. Conseguentemente, poi, ha avuto un crollo emotivo, durante il quale ha tirato fuori una parte di sé che non aveva mai mostrato in studio. Dopo questo sfogo, però, sui social è intervenuto Lino Giuliano, il quale ha svelato un inedito retroscena sul cavaliere.

Il crollo di Armando a Uomini e Donne e la reazione di Lino Giuliano

Dietro quella corazza da uomo duro e impavido, quale si è sempre dimostrato Armando Incarnato, in realtà si cela una persona colma di fragilità. Il cavaliere, infatti, durante la puntata di ieri di UeD, ha deciso finalmente di aprirsi, portando alla luce i suoi disagi. Nello specifico, ha ammesso di essere spesso aggressivo nei riguardi del prossimo in quanto, ormai, ha perso totalmente la fiducia nel genere umano. Questo suo stato d’animo lo porta, inevitabilmente a non riuscire a relazionarsi neppure con le donne.

Il suo sfogo ha colpito molto sia i presenti in studio, sia il pubblico da casa. Nessuno si aspettava di vedere questo lato inedito del cavaliere. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di ore da quanto andato in onda, un ex volto di Temptation Island è intervenuto per manifestare la sua opinione sul cavaliere. La persona in questione è Lino Giuliano, il quale ha svelato di conoscere in privato Armando Incarnato.

Lino e Armando sono amici: cosa ha detto Giuliano

Nel corso del suo intervento, Lino ha voluto manifestare tutto il suo sostegno nei riguardi del compaesano, tessendo le sue lodi e le sue qualità. Giuliano ha definito Armando un uomo estremamente sincero, genuino e obiettivo, un vero combattente che, purtroppo, ha avuto la sfortuna di incontrare spesso persone sbagliate nel corso della sua vita.

Ad ogni modo, Lino ha invitato Armando a non mollare mai e, soprattutto, a non cambiare neppure una virgola del suo carattere e del suo essere in quanto è una persona davvero splendida. I due, dunque, si conoscono anche nel privato, cosa che non era mai trapelata prima d’ora. Per tale ragione, Giuliano si è detto schierato totalmente dalla sua parte e pronto a sostenerlo. Inoltre, l’ex di Alessia Pascarella ha anche ammesso di essere molto simile ad Armando per certi versi, anche per questo comprende appieno il suo stato d’animo e le sue preoccupazioni. Al momento Incarnato non ha risposto al gesto del suo amico. Non resta che attendere per vedere se lo farà.