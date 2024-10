In queste ore, Shaila Gatta si è lasciata andare a delle confessioni con Javier Martinez nella casa del Grande Fratello. La ragazza sembra essere divisa tra due coinquilini, Javier appunto e Lorenzo Spolverato. Se con il primo le cose sembrano essere decisamente più semplici e fluide, lo stesso non può dirsi di Lorenzo. A tal riguardo, la ragazza ha avuto uno sfogo.

Lo sfogo di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato con Javier Martinez

Shaila Gatta si è confidata con Javier Martinez in queste ore al Grande Fratello. La ragazza ha ammesso di essere un po’ in confusione a causa dell’allontanamento di Lorenzo Spolverato nei suoi riguardi. Malgrado i due si siano detti di provare un interesse reciproco, le cose stanno prendendo una piega differente. Spolverato, infatti, ha deciso di dedicarsi al suo rapporto con Helena Prestes, trascurando quello con Shaila.

Quest’ultima, parlando con Javier, ha ammesso di essersi convinta del fatto che con Lorenzo non potrà esserci nulla di più di un’amicizia. Malgrado questo, però, è una persona con cui si trova molto bene all’interno della casa, pertanto, è molto dispiaciuta nel momento in cui ha notato il sui allontanamento per concentrarsi su Helena.

La reazione di Javier e la conclusione della Gatta sui rapporti al GF

Javier ha ascoltato con partecipazione lo sfogo della coinquilina, e poi le ha voluto fare dei complimenti. Nello specifico, le ha detto di reputarla davvero una bella persona e di apprezzarla sotto tanti punti di vista. Queste parole hanno reso felice la ballerina che, infatti, ha svelato di provare le stesse cose per Martinez.

Ad ogni modo, i pensieri su Lorenzo non lasciano la mente di Shaila, che ha continuato a mostrarsi pensierosa e delusa. La ragazza reputa Spolverato una figura fondamentale per lei in casa, pertanto, non vorrebbe dover rinunciare alla sua amicizia. In ogni caso, la giovane ha concluso il suo sfogo dicendo di volersi vivere questa esperienza all’interno della casa nel modo più sereno possibile cercando di dedicarsi alla conoscenza approfondita anche degli altri concorrenti.