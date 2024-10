Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 4 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 4 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, calma e lucidità sono essenziali in questo momento. Marte, attualmente in disaccordo, genera confusione, particolarmente per coloro che gestiscono un’attività personale, potrebbe esserci necessità di implementare dei contenimenti. Questo è un tempo per conservare, sia dal punto di vista finanziario che energetico. Credo però che oggi vi sentirete più energici rispetto a domenica e la giornata potrebbe riservare alcune rivelazioni interessanti.

Oroscopo del Toro

In questo periodo, cari Tori, il settore lavorativo assume un significato particolare grazie alla posizione di Venere, che purtroppo non è favorevole. Potrebbe succedere che siate voi stessi a porre limiti, a non accogliere una nuova figura oppure a dover mettere alla prova la solidità di una relazione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, occorre prestare grande attenzione alle possibili provocazioni. Durante il periodo estivo, hai affrontato sfide significative, da cui ora sei riuscito ad emergere. Tuttavia, è fondamentale che tu eviti qualsiasi tipo di relazione con tutti coloro che riescono a turbare la tua serenità.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, sento che l’atmosfera intorno a voi è densa di tensione in questo periodo. Vi consiglio vivamente di concentrarvi sullo sviluppo di nuove idee e iniziative. Non abbiate timore, le stelle sono allineate a vostro favore. Ricordate, l’amore ha la potenza per ritornare al centro del palcoscenico della vostra vita.

Oroscopo del Leone

Leoncino, l’agitazione è il suo risveglio di oggi, è noto infatti quanto ami esserti in primo piano. Tuttavia, pare che la tua luce abbia attratto figure ambigue. Mantieni la guardia alta contro azioni sleali e provocazioni. L’anno 2024 è iniziato con un po’ di incertezza, ma è fondamentale superare questi dubbi.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, restano latentemente delle tensioni, particolarmente se vi trovate nella fase d’inicio di nuove iniziative. In alcuni casi, potrebbe essere necessario fare tabula rasa e riprendere dal principio. La settimana si avvia verso una conclusione piuttosto impegnativa.

Oroscopo della Bilancia

L’oroscopo della bilancia si presenta favorevole, grazie al sostegno di Giove, puoi trionfare in una qualsiasi sfida. Non si presentano grandi rivali sul tuo cammino, tuttavia, è fondamentale scegliere saggiamente le compagnie da frequentare. Il rischio risiede nel coinvolgere nella tua esistenza individui di natura ambigua o soggetti che potrebbero risultare minacciosi.

Oroscopo dello Scorpione

L’anno si è aperto con un carico pesante per il segno dello Scorpione. Tuttavia, ora si avverte un desiderio ardente di recupero, in particolare in termini sentimentali. Infatti, stiamo parlando di un momento astrale propizio, durante il quale le emozioni possono sbocciare o risorgere inaspettatamente.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ci sono periodi in cui il successo non è immediatamente a portata di mano. Tuttavia, non ti scoraggiare, preparati adeguatamente perché le opportunità di trionfo non tarderanno ad arrivare. Evidentemente, la situazione richiede una maggiore attenzione, una gestione metodica ed organizzata. Per quanto riguarda l’amore, al momento sembra essere soggetto alle incertezze, naviga tra le onde del destino.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, potrebbe sembrarti che qualcosa non va, probabilmente stai affrontando le situazioni in maniera troppo diretta, cosa insolita per te che hai la caratteristica di essere comprensivo e previdente. Recentemente, hai mostrato un approccio precipitoso in questioni amorose. È importante che riesci a definire ciò che realmente vuoi. Le relazioni clandestine saranno presto rivelate.

Oroscopo dell’Acquario

Nel segno dell’Acquario, la benedizione di Giove continua a risplendere, motivo per cui sottolineo quotidianamente l’importanza di sfruttare questo fertile periodo, specialmente per coloro caratterizzati da un innato spirito creativo. Osate e scommettete su voi stessi! I sentimenti possono sembrare un po’ confusi o relegate in una posizione di minor priorità in questo periodo, ma non temete, è solo una fase temporanea.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amici del segno dei Pesci, l’aria è stata abbastanza turbolenta nelle ultime giornate. Vorrei però sottolineare che tendi ad assorbire ogni cosa con una certa intensità, amplificando forse le difficoltà. Non sembra che i tuoi sforzi stiano dando i frutti sperati, ma ricorda, la pazienza è una virtù e presto potrebbero arrivare delle belle sorprese. Un consiglio? Prenditi un periodo di tempo per l’amore, un fine settimana romantico potrebbe essere l’ideale, le stelle sono molto favorevoli.

