Per il momento, all’interno della casa del Grande Fratello non sono previsti nuovi ingressi. A comunicarlo è stato direttamente Alfonso Signorini nel corso di una precedente puntata del programma. C’è da dire, però, che il cast è tutt’altro che completo. Come l’esperienza insegna, infatti, in corso d’opera è previsto l’ingresso di volti nuovi. Questa esigenza è nata dal fatto che, prolungando di parecchio il reality show, sorge la necessità di introdurre nuovi concorrenti in modo da generare dinamiche diverse e degne di nota. Ebbene, pare che proprio su una possibile concorrente del programma sia stata presa una decisione drastica e repentina.

Ecco chi è la concorrente del GF scartata all’ultimo dagli autori

I concorrenti che, attualmente, fanno parte del Grande Fratello stanno iniziando ad entrare nel vivo del programma, creando dinamiche e situazioni che stanno generando un certo sgomento sul web. C’è da dire, però, che le decisioni in base al cast vengono prese dagli autori di volta in volta e, di conseguenza, potrebbero cambiare anche improvvisamente.

Questo è ciò che è accaduto ad una possibile concorrente del GF che, alla fine, non è più entrata nella casa. La persona in questione è Giulia Mannucci. Lei è divenuta popolare tra i telespettatori grazie alla sua partecipazione a Il Collegio. La giovane sembrava essere stata scelta tra i concorrenti, ma alla fine non è più entrata. A svelare dei retroscena sulla faccenda è stata l’influencer Deianira Marzano.

Come mai Giulia Mannucci non è più entrata al GF?

Una sua fan dell’influencer le ha chiesto che fine avesse fatto Giulia Mannucci e per quale ragione non fosse ancora entrata nella casa del Grande Fratello. Ebbene, Deianira ha svelato un retroscena di cui è a conoscenza, ovvero, ha detto che gli autori del programma avrebbero avuto un ripensamento su di lei all’ultimo momento. Stando a quanto emerso, dunque, sembra che la decisione sia scaturita principalmente dagli autori del format e non da esigenze personali o lavorative della papabile concorrente. Evidentemente, lo staff ha ritenuto non idonea la giovane a partecipare ad un programma del genere.