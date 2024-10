Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 3 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 3 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Ariete, mi preme dirvi che il 2024 vi ha già riservato conquiste significative. Tuttavia, esistono delle giornate o settimane più gravose; non temete e non lasciate che il senso di stress o stanchezza che potreste percepire in tali momenti vi preoccupi oltremodo. In realtà, queste circostanze temporanee cesseranno presto, aprindo le porte a nuove occasioni di riuscita.

Oroscopo del Toro

Sarà un periodo pieno di felicità per il segno del Toro, in cui avrai la possibilità di passare del tempo con le persone a cui tieni particolarmente. Vorrei evitare di utilizzare il termine “amore”, poiché in questa fase sembra essere un po’ ostacolato o mancare del tutto.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, in quanto rappresentante del segno legato alla comunicazione e agli scambi, non dovresti trattenerti dal recapitare un messaggio, o persino avanzare una interessante offerta a chi stimi rilevante e capace di contribuire significativamente alla tua vita.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro dovrebbe orientarsi verso le relazioni sentimentali, con Venere che crea un’atmosfera di mistero. Spesso menziono il 2025, potrebbe sembrare strano che lo faccia in questo momento, ma grandi iniziative come il matrimonio, la convivenza o l’arrivo di un figlio richiedono un lungo periodo di preparazione. Tuttavia, ci sono belle notizie in arrivo a breve.

Oroscopo del Leone

Le stelle mostrano una sensazione di isolamento e turbolenza per i nativi del Leone. Un senso latente di lotta, forse contro dure parole o atteggiamenti ostili. Come sempre consiglio, fai attenzione all’invidia altrui. E in amore, ti invito a fare attenzione a non immaginare tutto più bello di quello che è – la prudenza è fondamentale.

Oroscopo della Vergine

Arietino, vedo che il tema lavorativo riveste nuovamente il ruolo protagonista, esattamente come avveniva nel mese di agosto. Potrei intuire che in quel periodo stavi ponderando una trasformazione a riguardo, la quale sembra aver preso corpo recentemente. Pero’, ti suggerirei di non trascurare il potere ed il valore dei sentimenti, che possiedono la forza di infonderti quella brillantezza in più che risulta molto utile nella vita.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, consiglierei alla Bilancia di fare del suo meglio per evitare i conflitti, principalmente perché stanno attraversando una fase favorevole. Se hanno lavorato duramente per superare una situazione di opposizione o uscire da uno stato di stress, sappiano che il peggio è ormai alle spalle.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, se l’esperienza amorosa non ha ancora fatto la sua comparsa nella tua vita, non esitare a cercarla poiché è proprio il momento. Il firmamento attuale è permeato di passione intensa. Marte e Venere, in ottima posizione, simboleggiano non solo l’amore ma anche un accrescimento della sensualità e della sessualità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il panorama astrologico di questi giorni non sembra del tutto favorevole. Non illuderti troppo su una possibile vittoria in una contestazione, ma ricorda che l’importante è partecipare. Le scelte che farai a breve, entro la fine del mese, avranno un impatto rilevante sul tuo domani. Preparati a gestire un pizzico di stress fisico, viene dal cielo un momento un po’ teso.

Oroscopo del Capricorno

Le stelle suggeriscono che tu, Capricorno, potresti percepire qualche tensione e preoccupazione legate alle spese. Tuttavia, l’aspetto positivo è che l’attuale disposizione astrale prova ad essere favorevole per quanto riguarda temi legati alla legge, alla chiusura di un accordo o alla conclusione di un contratto. Potrebbe anche essere un momento opportuno per ristabilire una relazione con qualcuno. Gli amori nascosti, ti segnalo, sono ormai venuti alla luce.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sei noto come l’icona della rivoluzione, tuttavia, attualmente, la situazione è tale che deve essere gestita con grande attenzione. È imperativo evitare di perdere la calma o di turbarsi, sia nelle interazioni familiari che nei legami amorosi. Ricordati, la saggia gestione delle emozioni è la via da percorrere in questo frangente.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la tua energia oggi potrebbe non essere al massimo e sembra che trascorrerai la giornata in modo più riflessivo, il che non è per niente negativo. Infatti, ricorda che le decisioni che prenderai in queste giornate, particolarmente in ambito familiare e sentimentale, influenzeranno molto l’andare delle prossime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che arrivi un periodo di riscatto positivo dopo il giorno 14.

