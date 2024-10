Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello sono stati affrontati svariati argomenti. Al temine della messa in onda, però, una concorrente ha avuto un crollo emotivo, ovvero, Mariavittoria Minghetti. La ragazza non ha molto apprezzato il modo in cui è stata definita da alcuni compagni d’avventura, sta di fatto che si è sfogata con alcune coinquiline.

Il crollo di Mariavittoria Minghetti dopo la puntata del GF

Mariavittoria Minghetti ha avuto uno sfogo dopo la puntata di ieri del GF. La giovane si è confrontata dapprima con Helena Prestes e, successivamente, con Shaila Gatta. Entrambe hanno provato a dare conforto alla loro coinquilina, capendo il suo stato d’animo decisamente provato. Ad ogni modo, a causare il malessere della Minghetti è stato il modo in cui è stata definita in puntata.

La ragazza non è entusiasta di come alcuni concorrenti la vedono e del messaggio che sta passando al di fuori della casa. A suo avviso, infatti, non starebbe trapelando il suo vero carattere, e questa cosa la sta facendo soffrire parecchio. Helena, allora, ha provato a spronare la sua coinquilina dicendole di essere più tranquilla e di comportarsi nel modo che ritiene più opportuno. Mariavittoria dovrebbe essere semplicemente se stessa, senza curarsi troppo di quello che è il giudizio degli altri.

Il conforto delle coinquiline e il peso della nomination

Le parole di Helena hanno confortato Mariavittoria, ma solo in parte. Successivamente, infatti, la giovane si è sfogata anche con Shaila Gatta ed è scoppiata anche in lacrime. La giovane ha anche dichiarato che spesso le è capitato di trovarsi coinvolta in situazioni che, in realtà, non le appartenevano. La ballerina, allora, l’ha invitata a cercare di prendere le distanze nel momento in cui nota che alcuni coinquilini stanno parlando male di qualcuno a cui lei tiene, in modo da non trovarsi coinvolta, suo malgrado, in situazioni sgradevoli.

Mariavittoria ha ascoltato anche il punto di vista di questa coinquilina ed ha dichiarato di voler mettere in atto i consigli ricevuti. In ogni caso, il suo stato d’animo è rimasto piuttosto turbato. C’è da dire, inoltre, che la giovane è anche attualmente in nomination per la prima eliminazione di questa edizione del GF, che ci sarà giovedì prossimo, quindi, la sua preoccupazione è sicuramente fomentata dal fatto che sente di non avere abbastanza tempo per potersi aprire e mostrare a tutti come sia fatta realmente.