Alessandro Rizzo, ex di Shaila Gatta, è tornato alla carica contro la sua ex mediante un’intervista. Il protagonista ha preso di mira l’attuale concorrente del Grande Fratello rivelando alcuni sordidi dettagli inerenti il periodo in cui stavano insieme, ma non solo. Il protagonista ha fatto anche delle confessioni inaspettate sulla sua vita.

Le pesanti insinuazioni di Alessandro Rizzo contro Shaila Gatta

Nei primi giorni trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Shaila Gatta ha dichiarato di aver vissuto un amore tossico con il suo ex fidanzato. Quest’ultimo si è sentito chiamato in causa ed ha subito provveduto a mentire le dichiarazioni della donna, per cui è stato attaccato anche da sua madre. In queste ore, però, Alessandro Rizzo ha deciso di rilasciare una nuova intervista ai microfoni di Radio Radio, in cui ha fatto delle confessioni spiazzanti.

In particolar modo, l’uomo ha accusato la sua ex di averlo tradito ripetutamente quando stavano insieme. Il loro ultimo anno di storia pare sia stato decisamente travagliato. I due discutevano davvero molto, ma lo facevano principalmente perché lui scopriva delle cose sul conto di Shaila che non condivideva. Tra queste cose c’erano dei flirt che la ballerina pare abbia avuto con diversi uomini. Nel corso del suo racconto, Alessandro ha accusato la Gatta di aver flirtato con uomini di tutte le età, fino a 20 anni più di lei, e all’epoca aveva solo 21 anni.

Shaila ha inventato tutto per impietosire il pubblico del GF? Confessione inattesa dell’ex

Insomma, si tratta di parole decisamente forti che, sicuramente, necessiterebbero di una replica da parte della diretta interessata, ma non è tutto. Alessandro Rizzo ci ha anche tenuto a ribadire di non essere mai stato un uomo violento, e le persone che lo conoscono possono confermarlo. Shaila, dunque, avrebbe invitato tutto solamente per avere i riflettori puntati su di sé e impietosire il pubblico da casa che, magari, in questo modo è più propenso a votarla.

Ad un certo punto, poi, Alessandro ha fatto una confessione. Nel dettaglio, l’uomo ha ammesso che attualmente ha un compagno. Ebbene sì, è diventato gay. Diventato perché ha ribadito che quanto era con Shiala era eterosessuale a tutti gli effetti, non è mai stato bisex. Ultimamente, però, nella sua vita ci sono stati dei cambiamenti importanti che lo hanno portato a cambiare anche il suo orientamento sessuale.