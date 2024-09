In questi giorni c’è stato un dissing tra Shaila Gatta e il suo ex Alessandro Rizzo. Nella casa del Grande Fratello si è parlato di relazioni tossiche, e la concorrente ha ammesso di averne vissuta una molto difficile, che non ha esitato a raccontare. Il nome di Alessandro non è stato fatto esplicitamente, ma il ragazzo si è sentito chiamato in causa ed ha deciso di replicare facendo delle confessioni molto pesanti sulla sua ex. Adesso, però, ad intervenire sulla faccenda è stata la mamma di Shaila Gatta, la quale ha fatto delle confessioni molto pungenti.

Le accuse della mamma di Shaila Gatta contro l’ex Alessandro Rizzo

Luisa Menditto, mamma di Shaila Gatta, ha rilasciato un’intervista su 361 Magazine per raccontare la sua verità in merito alla presunta relazione tossica che ci sarebbe stata tra sua figlia e il suo ex Alessandro Rizzo. La donna ha esordito dicendosi piuttosto basita dal fatto che, dopo ben dieci anni dalla fine della loro relazione, il sig. Rizzo abbia sentito la necessità di parlare della relazione con Shaila, proprio ora che lei si trova al GF.

Successivamente, poi, la donna è entrata nel vivo della faccenda ed ha ammesso che Alessandro fosse stato spesso un ostacolo nella vita di sua figlia, specie dal punto di vista lavorativo. All’epoca, infatti, lui non era molto apprezzato nel mondo dello spettacolo, e questo non giovava neppure a Shaila. Ad ogni modo, poco alla volta, la ragazza è riuscita a liberarsi di questa storia tossica, grazie anche all’aiuto di Marco Garofalo, coreografo che purtroppo non c’è più.

Episodi spiazzanti: presto confronto al Grande Fratello?

Nel corso dell’intervista, poi, la mamma di Shaila ha anche spiegato che Alessandro abbia provato a fare di tutto per allontanare la ragazza dalla sua famiglia. Inoltre, ha raccontato anche un episodio alquanto increscioso. Una volta nella notte di Natale i due ebbero una discussione molto accesa. Shaila e Alessandro lasciarono l’abitazione dei genitori di lui in cui si trovavano e andarono in strada. A quel punto continuarono a battibeccare al punto che lui lasciò la ragazza da sola in strada di notte proprio in una serata così particolare come quella.

Di episodi del genere, purtroppo, pare ce ne siano stati davvero tantissimi. Anche in occasione di un’audizione di Shaila, Alessandro non si comportò bene, insomma, dichiarazioni molto forti che necessiterebbero di una replica e magari, perché no, di un confronto diretto tra le parti chiamate in causa. Non resta che attendere per vedere cosa succederà nelle prossime puntate del GF.