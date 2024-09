Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 30 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 30 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, percepisco un’ombra di irritazione nel tuo carattere, dovuta all’influenza di Marte in aspetto dissonante che genera scontri e tensioni. Probabilmente perché hai avvertito una mancanza di sostegno o perché persistono alcuni problemi di natura economica o legale da risolvere, e hai l’impressione di gestire tutto in solitaria. Ma non tutte le relazioni sono sotto pressione, anzi, ti anticipo che dal 17 ottobre Venere tornerà a sostenerti favorevolmente. Quindi, il mio consiglio è di evitare decisioni affrettate.

Oroscopo del Toro

Toro, hai risentito di una recente irritazione. Cerca di lasciare alle spalle lo stress accumulato ultimamente. Ricordati, presta attenzione perché Venere in opposizione potrebbe seminare incertezza nei tuoi rapporti affettivi e professionali. Ma alla fine, ti assicuro, la verità si farà strada.

Oroscopo dei Gemelli

E’ crucial per i Gemelli cavalcare l’onda della fantasia sostenuta da Giove mentre viaggia attraverso il loro segno. Le questioni amorose riacquistano importanza, presentandosi però meno intricata rispetto a quelle sperimentate nel periodo di agosto.

Oroscopo del Cancro

Per coloro nati sotto il segno del Cancro, si profilano giornate significative, ideali per costruire un futuro tranquillo e sereno. Risentirete l’ardore dell’amore con Venera che vi sorride benevolmente, suscitando in voi il desiderio di riscoprire l’intimità all’interno della vostra relazione di coppia.

Oroscopo del Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, è consigliabile evitare di rifugiarsi nel passato o nei ricordi. La posizione di Venere al momento potrebbe rinviare un po’ i sentimenti sulla scena. Potrebbe essere perché ci sono altre questioni urgenti sul tavolo, forse di natura professionale o economica. Tuttavia, non preoccupatevi, il successo è assicurato.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è innegabile che internamente ed esternamente tu abbia affrontato alcuni contrasti. Mercurio, che governa il tuo segno zodiacale, ti caratterizza come un individuo che riflette e pondera molto. C’è un’evidente ricerca di pace interiore da parte tua, che probabilmente hai iniziato a cercare attivamente già dal mese di giugno. Le decisioni che hai preso in quest’ottica richiedono un certo grado di gestione e adattamento, non sempre immediato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, si presentano dei giorni stimolanti ideali per trattare tematiche sentimentali, per rinnovare la tua sicurezza in te stesso e forse anche l’ambizione. Si profila un periodo in cui hai l’opportunità di avanzare delle proposte intriganti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, grazie alla posizione favorevole di Venere, possiedi un’energia inarrestabile e una determinazione senza eguali, particolarmente utili se hai in mente di sviluppare un progetto importante. Posso affermare, senza dubbio, che attualmente stai vivendo un periodo più fortunato rispetto al passato. Inoltre, i rapporti interpersonali nati in questa fase si rivelano assolutamente affascinanti e affascinanti.

Oroscopo del Sagittario

Gentile Sagittario, l’opposizione di Giove ti suggerisce di ripensare ad alcune decisioni, principalmente quelle lavorative. Potrebbe essere necessario confrontarti con un superiore o un gruppo. Tuttavia, ricorda che una volta presa la decisione di mettere un punto, nessuno ha la capacità di fermarti.

Oroscopo del Capricorno

Carissimo Capricorno, aspiri a vivere un legame d’amore in totale tranquillità? La risposta è nelle stelle – la Venere in aspetto favorevole è dalla tua parte. Questo messaggio va soprattutto per te, anima solitaria, che potrebbe finalmente incrociare la strada della persona speciale che attendevi. Invito a non rinunciare all’amore semplicemente per timore di lasciare entrare i sentimenti nella tua vita.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, sono periodi favorevoli per perseguire nuovi ideali e dar vita a nuovi progetti. Però, devi riflettere su come stanno andando le cose nel tuo mondo affettivo. Infatti, Venere inizia un percorso dissonante, il che potrebbe rendere difficile il proseguimento sereno di certe relazioni proprio come erano in precedenza. Forse si sta perdendo quella certa “sintonia”, perciò presta attenzione a possibili tradimenti o trasgressioni.

Oroscopo dei Pesci

Segni zodiacali di Pesci, avrete le stelle di vostro favore con la presenza seducente di Venere. L’amore potrebbe ritornare a giocare un ruolo importante nella vostra vita rispetto al passato mese di agosto. Avreste un livello di energia aggiuntivo e un desiderio più intenso di fare. Le vostre intuizioni saranno preziose come l’oro e ci saranno dei giorni in questa settimana che dovrete evidenziare in rosso sul vostro calendario.

