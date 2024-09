Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 29 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 29 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, qualche giorno fa abbiamo discusso sulla necessità di essere più parsimoniosi, di tenere a bada le spese. Marte in aspetto dissonante allude a discordie, contese che non hanno ancora trovato una soluzione. Tuttavia, è bene ricordare che la tua natura è quella di un Guerriero che non si lascia abbattere facilmente. Sul fronte sentimentale, vislumbro un recupero.

Oroscopo del Toro

Nella prossima fase, Toro, non dovremmo più avere l’influenza contraria di Venere e tutto ciò richiederà solo un paio di settimane di pazienza. Nel frattempo, se c’è qualcuno che suscita il tuo interesse, non aggravare la situazione – è meglio prenderti un momento per riflettere. Sotto l’aspetto lavorativo, si prospettano nuove possibilità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è palese che l’ultimo periodo estivo ha generato un po’ di caos nelle vostre emozioni e sentimenti. Tranquilli, si ristabilirà tutto. Non dimenticate che Giove, nel vostro segno, prima o poi vi regala delle opportunità. Non lasciatele sfuggire, ma abbiate fiducia in voi stessi per poterle afferrare.

Oroscopo del Cancro

Cancro, un promemoria: l’anno venturo Giove si posizionerà nel tuo segno. Pertanto, ogni tua azione attuale ha un significato preliminare per un periodo prospero che ti aspetta. Autunno si prospetta come una stagione favorevole, seguito da un inverno e una primavera di trionfi. È un intervallo in cui dovresti dare inizio alla formazione di piani relativi a tematiche amorose e di

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, l’influenza della Luna nel proprio segno potrebbe portare una domenica di energia e forza. Le stelle sembrano suggerire che ci potrebbe essere anche un tocco di passione, purché al tuo fianco ci sia la persona adatta. Tuttavia, appare evidente che recentemente il tuo cuore è stato sopraffatto dalle responsabilità lavorative che hanno occupato tutto il tuo tempo.

Oroscopo della Vergine

Come se fossi l’astrologo Paolo Fox, potrei esprimere il seguente oroscopo in questo modo: I nati sotto il segno della Vergine devono agire con cautela a causa di Giove che si presenta contrario. Tutto ciò che riguarda gli accordi o i contratti necessita di essere esaminato con la massima tranquillità. Non è il momento di prendere decisioni impulsive. Il quadro astrale è stimolante per coloro che aspirano a riaccendere la fiamma dell’amore.

Oroscopo della Bilancia

Miei cari Caribian, è nel vento un cambiamento positivo che vi invita ad aprirvi più liberamente alle sfide della vita. Ora vi si para davanti una strada spianata che promette una navigazione tranquilla. Mi auguro ardentemente che le emozioni e i sentimenti ritornino ad essere proficui per voi. Si apre un ciclo sottolineato dalla Ruota Internazionale di Saros, un periodo influente e vantaggioso. Seguite con fiducia la vostra stella, l’oroscopo è favorevole!

Oroscopo dello Scorpione

Con lo Scorpione, l’influenza di Venere nel tuo segno porta ad un’intensa spinta e a una brillante creatività. Ricordiamo che lo Scorpione è un simbolo dell’acqua, fonte di meravigliose creazioni che possono prendere forma in maniera concreta nel campo professionale. Non lasciarti recludere, hai la capacità di approfittare di un’opportunità vantaggiosa che si presenta improvvisamente.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti consiglierei di evitare contrasti con qualcuno, considerando che Giove è in opposizione. Concentrati solo su ciò che rientra nelle tue competenze e anche ritrova un po’ di tranquillità. Purtroppo, noto che sei fisicamente stanco. Come suggerivo in precedenza, potrebbe essere perché stai forzando troppo le cose.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, ti dico, Capricorno, che attualmente è inutile negare un sentimento; grazie al favorevole aspetto di Venere, hai l’opportunità di rimettere in gioco emozioni che credevi perdute. Per quanto riguarda il tuo ambito lavorativo, è fondamentale identificare un team di supporto; hai bisogno di associati e collaboratori su cui poter contare.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la tua sfera emotiva sembra un po’ caotica in questo periodo, quindi raccomando di evitare comportamenti avventati o tradimenti. Sul fronte professionale, ci sono dei cambiamenti in arrivo per te, ma stai attento alle tue finanze. Le uscite sembrano superare le entrate, quindi è il momento ideale per sistemare qualsiasi questione finanziaria pendente.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti attende un periodo ricco di novità grazie al favore di Venere. Non sarà facile resistere a un amore che si fa sentire più forte rispetto ad agosto. Brillanti intuizioni potrebbero arricchire il tuo percorso lavorativo e, per i più fortunati, portare a contratti gratificanti. Si profila un tempo di rinnovamento, che ti porterà a riflettere ad un livello più profondo sui tuoi veri desideri e sulle tue reali opportunità.

