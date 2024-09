Stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli presenterà il Tapiro d’Oro a Taylor Mega. Lei è da poco salita agli onori della cronaca in seguito a un dissing tra Fedez e Tony Effe.

Mega è stata incontrata nel cuore di Milano ed ha rivelato le sue considerazioni in merito al controverso messaggio pubblicato sui social qualche giorno fa: «Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza». Ha specificato che non era un commento rivolto a Chiara Ferragni. Inoltre, l’influencer ha confessato di aver vissuto una storia con Fedez in passato.

Quando interrogata sulla possibile sovrapposizione temporale del suo legame con Fedez con quello del rapper con Chiara Ferragni, le risposte di Taylor Mega sono rimaste vaghe, creando un velo di mistero.

Il dettaglio dell’intervista sarà disponibile stasera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35). Ciò permetterà di esplorare a fondo le affermazioni dell’influencer e potrebbe svelare ulteriori dettagli riguardanti questo intrigante caso.