Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha avuto uno sfogo durante il quale è stata confortata da Javier Martinez. La ragazza è rimasta male per alcune cose dette dalle protagoniste di Non è la Rai sul suo conto durante la messa in onda. Nel farlo, però, si è lasciata scappare un dettaglio sugli autori del programma.

Lo sfogo di Mariavittoria Minghetti e le confessioni sugli autori del GF

Durante la puntata di ieri del GF c’è stato un confronto tra le Non è la Rai e Mariavittoria Minghetti. Le prime hanno manifestato un certo disappunto nei riguardi della loro coinquilina definendola una persona strategica e poco sincera. Queste parole hanno ferito molto la Minghetti, la quale si aspettava che, almeno, le tre ragazze le comunicassero prima della diretta il loro pensiero nei suoi riguardi. Scoprire il tutto in puntata, invece, è stato un vero colpo basso secondo la ragazza.

Nel parlare di questa faccenda, però, Mariavittoria si è lasciata scappare una frase di troppo. Nello specifico, la giovane ha detto che le Non è la Rai avranno avuto sicuramente le loro ragioni per non comunicarle il loro pensiero in anticipo, poiché in effetti sono gli autori a chiedere questo. Malgrado ciò, però, ci è rimasta comunque male. In maniera alquanto ingenua, dunque, Mariavittoria ha confermato quello che, ormai, sembra essere sempre più frequente al Grande Fratello, ovvero, che molti comportamenti dei concorrenti sono un po’ manipolati dagli autori allo scopo di favorire le dinamiche in puntata e di avere argomenti di cui parlare.

La reazione di Javier Martinez

Ad ogni modo, al di là di questo, Mariavittoria ha apprezzato molto la vicinanza di Javier Martinez. Il ragazzo si è mostrato estremamente comprensivo nei riguardi della sua coinquilina ed ha cercato di fare di tutto per rassicurarla e farla tranquillizzare.

Javier ha invitato la giovane a non demoralizzarsi e a prendere quanto accaduto solo come uno sprono per fare meglio e per dimostrare la persona che è davvero. Queste parole, ovviamente, sono state molto apprezzate dalla Minghetti, che ha ringraziato calorosamente il suo compagno d’avventura per il grande sostegno.