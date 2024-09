La diciottesima edizione del Grande Fratello procede a ritmo incalzante, raggiungendo il quarto appuntamento serale andato in onda in diretta su Canale 5 giovedì 26 settembre. Una volta risolte le prime incombenze che caratterizzano l’avvio del reality show, la produzione sta giocando tutte le sue carte per creare stupore negli occhi dei telespettatori.

Non è bastata questa volta la situazione amorosa che coinvolge alcuni degli inquilini. Alfonso Signorini infatti, si è reso complice di un vero e proprio matrimonio, proseguendo poi con momenti di forte emozione e grandi sorprese. Nel corso della puntata non sono mancati scontri diretti e inaspettati, ma anche un’immunità che è stata un colpo di scena.

GF 18, matrimonio in diretta e grandi emozioni

Quando il gioco del Grande Fratello entra nel vivo, i concorrenti iniziano a tirare fuori anche grandi emozioni. La quarta puntata è iniziata con una sorpresa che ha fatto felici tutti i fan di Beautiful. Direttamente dall’America, l’attrice che interpreta la famosa Brooke Logan, Katherine Kelly Lang, ha incantato il pubblico per eleganza e bellezza.

Recatasi nella casa, si è sottoposta ad un siparietto durante il quale Signorini si è divertito a celebrare un finto matrimonio tra il suo personaggio e quello di Thorne, a cui diversi anni fa dava il volto l’attuale gieffino Clayton Norcross. Dalla finzione si è passati poi alla realtà, con le storie toccanti di alcuni degli inquilini.

Enzo Paolo Turchi ha commosso con la storia di Maria, l’amata figlioletta che solleva in lui paure e insicurezze a causa della sua avanzata età come padre. Clarissa Burt invece, si è aperta con i telespettatori rivelando la sua drammatica storia d’infanzia e adolescenza, durante la quale si è vista costretta a scappare con la madre da un padre violento.

GF 18, scontri imprevisti e gaffe

A tenere viva l’attenzione del pubblico sono come sempre anche i momenti di tensione. Un faccia a faccia piuttosto inaspettato è avvenuto tra le Non è la Rai e Mariavittoria. Le ex showgirl erano intente a spettegolare nel confessionale, quando per errore è stata mandata in onda sotto gli occhi dei gieffini una clip in cui parlavano della falsità della ragazza.

In particolare, ad essere presa di mira è la sua vicinanza con Tommaso, vista come mossa strategica più che reale interesse. Allibita dalla scena, la gieffina ha mostrato tutto il suo risentimento, mentre il ragazzo è stato criticato da Beatrice Luzzi per non aver preso parte nella discussione. Un nuovo faccia a faccia ha visto protagonisti l’opinionista e Iago, che invece ha sostenuto l’amico dicendo che ha fatto bene a non intromettersi tra donne.

GF 18, un’immunità a sorpresa

La quarta puntata si è focalizzata anche su un altro personaggio complesso e misterioso. Yulia è stata più volte criticata dai coinquilini per il suo carattere, tanto da essere identificata come “la nuova Beatrice”. Seppur molto diverse, le due protagoniste del GF in effetti sembrano vivere una situazione sempre più affine.

Nonostante le incomprensioni con i compagni d’avventura Yulia è stata premiata dal pubblico, che l’ha resa la preferita con il televoto. La gieffina di origine cubana dunque, si è conquistata l’immunità, unendosi a Jessica e Tommaso.

GF 18, le nomination della quarta puntata

Le nomination si fanno sempre più impegnative per i concorrenti, che durante i giorni passati hanno eletto i loro nuovi immuni. A salvarsi in questo caso, sono stati Enzo Paolo Turchi, le Non è la Rai e Luca Calvani. La quarta puntata ha permesso inoltre, alle opinioniste di salvare altri due gieffini.

La scelta di Beatrice è ricaduta su Mariavittoria, mentre quella di Cesara su Clarissa. É interessante scoprire come, in questo ambito, le dinamiche si facciano sempre più evidenti. A finire al televoto della prossima settimana sono: Iago, Shaila, Amanda ed Helena. Il momento della prima eliminazione si avvicina, ma nel frattempo è possibile vedere la replica della puntata di giovedì per non perdere i momenti più belli della serata.