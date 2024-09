Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato il ritorno di Valerio nel parterre del Trono Over per corteggiare Gemma Galgani. I due si sono sentiti in questi giorni in quanto lui si è rifatto vivo, ma in studio il cavaliere è stato pesantemente bersagliato, specie da Barbara De Santi.

Valerio torna per Gemma, ma viene umiliato a Uomini e Donne

La puntata del 27 settembre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani al centro dello studio. La dama si è relazionata in primis con Valerio, il quale in questi giorni ha ricontattato Gemma nella speranza di essere riaccettato da lei. In puntata, però, la Galgani è stata alquanto lapidaria nei riguardi del cavaliere, sta di fatto che lo ha quasi mortificato. Nello specifico, gli ha detto di reputare le sue uscite decisamente false e costruite.

Valerio, dal canto suo, ha provato a far cambiare idea alla donna cercando di convincerla che, in realtà, lui è sincero e vuole davvero conoscerla in quanto è profondamente attratto da lei. Il protagonista ha addirittura ammesso di volerla baciare, cosa che, invece, nelle scorse putate, non aveva manifestato. Gemma, però, ha continuato a non credergli, ma neppure altri esponenti del parterre. Ad intervenire, infatti, è stata Barbara De Santi, la quale ha avuto un’uscita decisamente forte. La donna ha accusato Valerio di avere “la faccia come il cu*o”. Maria De Filippi è rimasta basita dalle sue parole, sta di fatto che ha richiamato la dama.

Gemma bacia Raffaele a stampo

Ad ogni modo, dopo un confronto molto acceso, Gemma ha deciso di mandare via Valerio che, purtroppo per lui, è stato costretto ad andare via. La Galgani, però, si è subito rifatta con Raffaele. I due sono usciti insieme e si sono trovati decisamente bene. A parlare è stato principalmente il cavaliere, il quale ha confermato di aver trascorso dei momenti piacevoli con la Galgani. Tra i due, infatti, c’è stato anche un bacio a stampo.

La conduttrice, però, non è sembrata molto convinta del reale interesse di Raffaele per Gemma, sta di fatto che gli ha detto di vederlo poco entusiasta. Lui, però, si è difeso dicendo di essere semplicemente timido. Dopo aver ballato insieme, poi, i due hanno rivelato di avere voglia di trascorrere la notte nello stesso albergo cosa che, in men che non si dica, ha scatenato le reazioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari che li hanno convinti a lasciarsi travolgere dalla passione. Successivamente, però, Raffaele ha mostrato delle remore ed ha detto di reputare troppo presto un passo del genere. Le sue parole, ovviamente, hanno fomentato i sospetti sul suo conto.