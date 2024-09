Per riuscire a far parlare di sé nella casa del Grande Fratello sono due i modi più semplici. Il primo è quello di dare luogo a discussioni, diventando un po’ l’elemento di disturbo all’interno della casa. Il secondo, invece, è quello di instaurare qualche flirt. Questo è il motivo per il quale spesso i concorrenti si dicono single nel momento in cui effettuano i provini. Talvolta, però, sul web trapelano segnalazioni dalle quali si evincono verità differenti. Questo è ciò che è successo ad Helena Prestes. La ragazza si è detta single, ma sarà davvero così? Sui social è trapelata una segnalazione.

Helena Prestes è fidanzata fuori dal GF? Cosa è emerso

Helena Prestes ha mentito al Grande Fratello dichiarandosi single quando, in realtà, ha una persona che l’aspetta al di fuori? L’influencer Deianira Marzano ha sganciato questo gossip rivelando che la modella si sarebbe spacciata per single solamente per cercare di attirare l’attenzione su di sé all’interno della casa dando luogo a qualche flirt.

Al momento, ad essere interessato a lei sembra essere Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, però, in realtà si era “dichiarato” prima per Shaila Gatta. Notando che quest’ultima non fosse particolarmente propensa a dare luogo ad una storia in questo momento con lui, il ragazzo avrebbe dapprima provato a farla ingelosire, per poi dedicare realmente le sue attenzioni ad Helena.

Shaila Gatta aveva puntato un concorrente prima del Grande Fratello? Chi è

Per il momento, Helena Prestes sta cercando di comportarsi in maniera neutrale. In certi momenti accetta le avances di Lorenzo, mentre in altri è più distaccata, dando così dei segnali alquanto confusi sulla faccenda. Questo, dunque, potrebbe essere dovuto proprio al fatto che la giovane sia, in realtà, fidanzata al di fuori del programma. C’è da dire, però, che per il momento la notizia non è stata confermata né da prove né, tanto meno, dai diretti interessati. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.

Nel frattempo, però, c’è da dire che sta circolando in rete anche un altro gossip. Come detto poc’anzi, Shaila Gatta sembra aver rifiutato le avances di Lorenzo. Il motivo reale, però, risiederebbe nel fatto che la giovane avrebbe puntato un altro concorrente prima di entrare nella casa. Alcune segnalazioni hanno rivelato che la ballerina fosse sempre stata attratta da Javier Martinez, in quanto ha un debole per gli uomini dal fisico scolpito. Dunque, sarà davvero così? E, in caso affermativo, riuscirà a conquistare il cuore del coinquilino?